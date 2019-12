CD&V vliegt nog niet mee naar regenboog

Door de deur naar paars-geel dicht te slaan zet PS-voorzitter Paul Magnette CD&V onder druk om in een regenboogcoalitie te stappen. De christendemocraten kijken de kat uit de boom.

Op 202 dagen na de verkiezingen is de formatie vervallen in een welles-niet-spelletje. ‘Bart De Wever heeft er alles aan gedaan om geen informateur te worden’, verklaarde PS-voorzitter Paul Magnette donderdagavond tijdens een interview op de Franstalige televisiezender RTBF. ‘Ik wilde wél informateur worden. Ik ben trouwens nog altijd kandidaat’, reageerde de N-VA-voorzitter gisteren aan VTM Nieuws.

Magnette wilde duidelijk maken dat de N-VA niet wil besturen. ‘Het is een gevaarlijke partij. Ze wil het einde van België’, klonk het fors. Zelfs voor een slechte verstaander was het zonneklaar dat de PS-voorzitter geen paars-gele coalitie van zijn partij met de N-VA wil. Al wilde hij dat niet met zoveel woorden zeggen. ‘Want dan kunnen de N-VA en haar voorzitter weer in hun favoriete slachtofferrol kruipen.’

Te krap

Als informateur probeerde Magnette een paars-groene regering van socialisten, liberalen en groenen op de been te brengen. Dat lukte niet omdat de meerderheid van die formule te krap is en omdat Open VLD intern verdeeld is over de te volgen koers. ‘De PS heeft wel geroken dat het erin zit. Daarom laat mijnheer Magnette nu een heel salvo op de N-VA los. Hij wil niet dat ik nog op de dansvloer kom’, aldus De Wever.

Na de mislukte informatiepoging van Magnette was het niet ondenkbeeldig dat De Wever als informateur het veld in zou worden gestuurd. Het paleis koos er evenwel voor CD&V-voorzitter Joachim Coens en diens MR-collega Georges-Louis Bouchez naar voren te schuiven. Zeker aan Franstalige zijde was er veel weerstand tegen een aanstelling van De Wever, temeer omdat hij maandag over ‘het onderhouden van passieve kiezers in het zuiden van het land’ had gesproken.

De keuze viel op Bouchez en Coens omdat de knoop voor de vorming van een paars-groene regering bij hen ligt. Bouchez vond paars-groen, dat slechts één Kamerzetel op overschot heeft, te krap en wil CD&V erbij, wat tot een zogenaamde regenboogcoalitie zou leiden. Maar voor de christendemocraten is zo’n constellatie in de huidige omstandigheden geen optie, want de partij wil dat de N-VA en de PS eerst proberen een regering te vormen.

Door uit te halen naar de N-VA probeert Magnette de druk op de informateurs op te voeren. Met enig effect bij de MR, want Waals minister Jean-Luc Crucke liet gisteren optekenen dat ‘paars-groen moeilijk is, maar paars-geel nog moeilijker’. In een interview met La Libre Belgique en La Dernière Heure dit weekend ging MR-vicepremier David Clarinval nog een stap verder. Hij sprak zich uitdrukkelijk uit voor een een regenboogcoalite, mét CD&V. Het wordt dat of vervroegde verkiezingen was zijn boodschap.

De christendemocraten laten zich niet opjagen. ‘Ons uitgangspunt is dat er een Vlaamse meerderheid moet zijn in de Kamer’, zei minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) gisteren op Radio 1. Paars-groen en zelfs een regenboogcoalitie beschikken niet over zo’n meerderheid, paars-geel wel.

Niet te koop

CD&V vliegt dus nog niet mee naar de regenboog van Magnette. ‘Wij zijn niet zomaar te koop’, stelde De Crem, die ook nog eens benadrukte dat er inhoudelijk heel wat moet veranderen als ooit over een regenboogcoalitie zou worden gepraat. Zo willen de christendemocraten dat het parlement niet zomaar de forcing kan voeren over de ethische dossiers en eisen ze initiatieven in enkele dossiers met een communautaire angel. De Crem noemde onder meer een hervorming van de vliegwet en een eengemaakte Brusselse politiezone.