CD&V wil aftrekverbod voor minnelijke schikking

Een minnelijke schikking aftrekken van de belastingen: als het van CD&V-Kamerleden Servais Verherstraeten en Steven Matheï afhangt, komt daar snel een einde aan. ‘Dit ondermijnt het systeem.’

Een maand geleden kwam aan het licht dat een onderneming uit Harelbeke de minnelijke schikking van 6,3 miljoen euro, die ze via de afkoopwet had betaald om een fraudeproces te ontlopen, deels van haar belastingen heeft afgetrokken als beroepskosten. Het Gentse beroep is het bedrijf daarin gevolgd, ondanks protest van de fiscus. In het arrest krijgt de wetgever een veeg uit de pan omdat het begrip geldboete niet voldoende duidelijk is omschreven. Een boete en een belastingvermeerdering zijn niet aftrekbaar, maar de advocaten van het West-Vlaamse bedrijf argumenteerden dat een afkoopsom juridisch niet gelijk is aan een boete.

Het is nooit de bedoeling van de wetgever geweest om minnelijke schikkingen als beroepskosten aan te merken. CD&V

Het bericht in de krant De Morgen over de zaak was koren op de molen voor wie de afkoopwet, die er onder de regering-Leterme kwam, een vorm van klassejustitie noemen. CD&V, die bij de totstandkoming van de wet betrokken was, betwist dat. ‘Het systeem van de minnelijke schikking werkt in het algemeen goed in België. Een minnelijke schikking is een alternatieve vorm van sanctionering waarbij de overtreder, naast de vergoeding van alle schade, een sanctie in de vorm van een afkoopsom betaalt. Als een betaalde minnelijke schikking echter kan worden ingebracht als een beroepskost, leidt dat tot een ondermijning van het systeem’, zeggen Servais Verherstraeten en Steven Matheï.

