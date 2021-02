CD&V wil minstens één bankautomaat per gemeente

CD&V pleit voor een voldoende spreiding van bankautomaten. Er moet volgens de christen- democraten minstens één automaat per gemeente zijn en digitaal bankieren moet worden ondersteund.

De regeringspartij CD&V wil dat de overheid een overleg opstart met de banken over een betere geografische spreiding van geld- automaten. De partij dient daartoe een resolutie in.

De voorbije jaren verdwenen in ons land meer dan 1.000 geldautomaten uit het straatbeeld. In 2019 waren er ongeveer 7.500 automaten, in 2015 waren het er meer dan 8.700. Ook het aantal bankkan- toren daalde drastisch van meer dan 8.000 naar ongeveer 4.700. De verwachting is dat die trend de volgende jaren aanhoudt. Steeds meer mensen betalen digitaal en hebben minder cash nodig.

Maar volgens de kamerleden Leen Dierick en Steven Matheï, die de resolutie indienen, blijft er nog altijd een digitale kloof in de samenleving. Daarom moet volgens hen fysieke dienstverlening bereikbaar en betaalbaar blijven. In de resolutie pleit CD&V voor een geldautomaat binnen een straal van 5 kilometer van de woning voor 95 procent van de bevolking en minimum één geldautomaat in elke gemeente.