CD&V wil registratierechten afschaffen bij aankoop woning

Nochtans keurde CD&V in de federale regering mee de pensioenleeftijd op 67 goed. 'Het is inderdaad een opmerkelijke stelling, maar ze is wel met een hoog percentage goedgekeurd', zegt Coens na afloop van het congres. 'Dit gaat niet in tegen de beslissing van de federale regering. 67 jaar blijft overeind voor een volledig pensioen, maar veel mensen ondervinden moeilijkheden aan het einde van hun loopbaan, dat leeft blijkbaar heel sterk bij onze leden.

Een ander voorstel is het voornemen om bij een volgende staatshervorming niet langer te kijken wat er moet worden gesplitst, maar te kiezen wat we nog samen willen doen op het federale niveau. Het zwaartepunt komt zo veel meer bij Vlaanderen en de lokale besturen te liggen. 'We willen er een positief verhaal van maken', aldus Coens. 'In plaats van altijd maar te kijken wat we gaan splitsen, bekijken hoe we samen het land kunnen opbouwen van onderuit."

In het voorjaar hoopt CD&V alsnog een echt congres te kunnen samenroepen, waar dan de rebranding van de partij wordt voorgesteld. Of er dan ook een nieuwe naam komt, vindt Coens zaterdag 'niet aan de orde'.