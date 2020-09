CLB's kreunen onder werkdruk door contactopsporing

De CLB's lijden onder een zware werkdruk nu ze de contact tracing in de scholen moeten organiseren. Daardoor schuiven ze kerntaken opzij. 'We kunnen niet alles doen, want dan branden we onze mensen op', zegt Stefan Grielens, directeur van het vrij CLB.

Het schooljaar is amper een week ver en er is nog geen zicht op de impact van de opening van de scholen op het aantal besmettingen. Het is alvast wel duidelijk dat de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's) door de organisatie van de contactopsporing lijden onder een fiks hogere werkdruk. 'We krijgen signalen vanuit onze centra dat ze heel erg bevraagd worden over de contact tracing', zegt Inge Van Trimpont, directeur van het GO! CLB, de koepel boven de CLB's van het gemeenschapsonderwijs.

De Vlaamse regering schakelde de CLB's in om de contact tracing in de scholen te organiseren. Wanneer in de school een besmetting wordt vastgesteld, is het aan de centra om de nauwe contacten van de besmette leerling of leerkracht te achterhalen. Ze bellen vervolgens al die contacten op en vragen hen om in quarantaine te blijven en een test te laten afnemen. 'Dat is een intensieve opdracht en sommige centra hebben dat misschien onderschat', zegt Stefan Grielens, directeur van het vrij CLB, het katholieke CLB-netwerk.

Aanspreekpunt

Daarbovenop zijn de CLB's ook het aanspreekpunt voor ouders en scholen die met veel vragen zitten. Door de hoge taaklast schuiven de centra noodgedwongen kerntaken opzij. In normale tijden bestaan die uit preventieve gezondheidszorg, studie- en loopbaanbegeleiding van leerlingen en psychologische ondersteuning.

'We kunnen niet al die opdrachten blijven doen en er tegelijk de contact tracing bijnemen, want dan branden we onze mensen op. In de medische onderzoeken zullen we helaas moeten knippen. Dat is zo afgesproken met de overheid en er zijn nu eenmaal andere prioriteiten', zegt Grielens.

Het toedienen van vaccins voor onder meer de mazelen en het papillomavirus blijft wel een prioriteit van het CLB. 'We moeten opletten dat we in de strijd tegen corona geen andere besmettelijke ziekte op ons dak krijgen', zegt Grielens. De achterstand die de centra vorig jaar opliepen met de mazelenvaccinaties moeten ze ook nog inhalen.

Onderbemand

'Het is logisch dat men voor de contactopsporing naar ons kijkt, maar deze opdracht is van een andere orde dan onze normale taken. We zijn daar met een bemanning die sowieso al krap is niet op voorzien. Soms is er zelfs maar één arts per centrum. Als je dan verschillende scholen onder je hebt, is dat een zware belasting', zegt Van Trimpont. De Vlaamse regering maakte vorige week nochtans 1,3 miljoen euro extra vrij voor de contactopsporing in de scholen, maar de CLB's willen boter bij de vis.