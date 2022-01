CLB's willen klassen niet langer sluiten na twee besmettingen

Nu de test- en quarantaineregels voor volwassenen zijn versoepeld, liggen maatregelen voor kinderen op tafel. De CLB’s stellen voor om klassen niet langer te sluiten wanneer er twee besmettingen zijn in één klasgroep.

De test- en quarantaineregels werden dinsdag stevig versoepeld. Vanaf 10 januari moeten mensen die recent volledig gevaccineerd zijn niet meer in quarantaine na een hoogrisicocontact. Ook een PCR-test is niet meer nodig. Voor wie besmet is maar amper klachten heeft, wordt de isolatieperiode ingekort van tien naar zeven dagen.

De regels voor kinderen tot 11 jaar zijn minder eenduidig. Zij volgen momenteel de status van hun ouders: moeten die in quarantaine volgen de kinderen. De CLB’s willen nu ook soepelere regels voor kinderen. Zij stellen voor niet langer klassen te sluiten wanneer er twee besmettingen zijn in één klasgroep. Dat schrijft het Nieuwsblad.

In principe moet een klas in een basisschool zeven dagen in quarantaine wanneer minstens twee leerlingen besmet zijn. Dat leidde ertoe dat eind november tal van scholen de deuren moesten sluiten.

'Als we die regel aanhouden met de veel besmettelijkere omikronvariant dan is ons onderwijs binnen één week dicht', zegt Inge Van Trimpont, directeur van de CLB’s in het Gemeenschapsonderwijs (GO!). 'We vragen om geen volledige klassen meer te sluiten bij enkele besmettingen.' Ook de vrije CLB’s en de koepels steunen het idee, de vakbonden zijn iets terughoudender.