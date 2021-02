CM: 'Artsen mogen niet meer verdienen dan premier'

De Christelijke Mutualiteit (CM) lijkt de discussie een duw te willen geven. Het ziekenfonds pakte maandag uit met een nieuw ethisch advies over de kwestie. Volgens CM-voorzitter Luc Van Gorp is de tijd rijp voor een bijsturing. 'Het thema leeft ook hard bij de artsen. Vooral grote onderlinge loonverschillen houden hen bezig. Ze beseffen dat het systeem scheefgegroeid is', stelde hij in De Morgen vast.

De CM ging naar eigen zeggen niet over een nacht ijs. 'We zijn hier al een tijd mee bezig, en we betrokken daarbij ethici en mensen uit het werkveld.' In zijn ethisch advies pakt het ziekenfonds uit met een 'premiernorm'. Artsen mogen niet meer verdienen dan de premier, namelijk 290.000 euro bruto per jaar. En een arts mag maximaal het dubbele verdienen van een andere.