CM bundelt regionale ziekenfondsen tot één Vlaams fonds

Vandaag zijn er in Vlaanderen elf regionale CM-ziekenfondsen actief, in Wallonië acht. Die zullen tegen 2022 gebundeld worden in twee gezondheidsfondsen: één in Vlaanderen en één in Wallonië met inbegrip van de Duitstalige Gemeenschap. Beide zullen ook de dienstverlening in Brussel op zich nemen.