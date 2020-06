Campagne tegen etnisch profileren door Belgische politie

'Als de politie je zonder gegronde reden controleert omwille van je huidskleur, dan heeft dat een immense impact. Het is vernederend, frustrerend en schaadt het vertrouwen in de politie', stellen zeven organisaties. De campagne formuleert concrete aanbevelingen aan politici en politie.

'Voor veel mensen is etnisch profileren een vaag concept, sommigen weten zelfs niet dat het gebeurt', zegt Eveline Vandevelde, coördinator van de campagne. 'Maar voor mensen met een migratieachtergrond is het soms zo aanwezig dat het bijna een 'normaal' deel van hun leven lijkt. Een politiecontrole kan gebeuren op elke hoek van de straat. Als dat gebeurt omwille van iemands kleur of afkomst, kan dat lang blijven nazinderen.'

Aanbevelingen

'Etnisch profileren blijft nog te dikwijls onder de radar. Mensen die het meemaken, willen het snel van zich afschudden en dienen niet makkelijk klacht in. Deze campagne is nodig om dit probleem hoog op de politieke agenda te zetten, want zonder deze druk, blijft het te makkelijk onderaan in de schuif liggen', besluit coördinator Vandevelde.