Caroline Pauwels kandidaat voor tweede termijn als rector

VUB-rector Caroline Pauwels, die vorige zomer het gevecht tegen kanker aanging, heeft zich officieel kandidaat gesteld voor een tweede termijn.

Caroline Pauwels (55) is kandidaat voor een tweede termijn als rector van de Vrije Universiteit Brussel. Ze deelde dat mee tijdens de nieuwjaarszitting voor de medewerkers van de universiteit. Haar aankondiging werd op applaus onthaald.

De VUB meldde in juni vorig jaar dat bij de rector maag- en slokdarmkanker was vastgesteld. Caroline Pauwels, die ook columniste is bij De Tijd, greep dat moment aan om te pleiten voor verwondering, als tegengif voor onverschilligheid.

Caroline Pauwels kwam bij de start van het academiejaar 2016-2017 aan het hoofd van de VUB te staan, in opvolging van Paul De Knop. Ze is er pas de tweede vrouwelijke rector, na historica Els Witte tussen 1994 en 2000.

Naar buiten gericht

Pauwels zegt dat ze een tweede mandaat wil inzetten op een vereenvoudigde administratie en een verstevigd leiderschap. Daarnaast wil ze de VUB als onderzoeksuniversiteit onder de aandacht brengen, en nog meer samen werken met andere Europese universiteiten.

'Een rectoraat staat steeds op de fundamenten van het vorige en kan ook enkel lukken als een hele gemeenschap er samen - al dan niet met verschillende visies - voor wil gaan. Mijn eerste termijn was heel hard naar buiten gericht en we traden heel succesvol met ons onderzoek en onderwijs naar buiten. Intern wil ik mijn tweede termijn op dezelfde manier onze gemeenschap radicaal humanistisch, radicaal duurzaam en radicaal digitaal naar voren schuiven.'

VRT

Pauwels studeerde filosofie en communicatiewetenschappen en werd in 1998 hoogleraar. Van 2000 tot 2016 was ze directeur van het onderzoekscentrum SMIT, dat zich specialiseert in de studie van informatie- en communicatietechnologieën.

Ze was enkele jaren regeringscommissaris bij de VRT en is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Caroline Pauwels is onafhankelijk lid van de raad van bestuur van De Tijd-uitgever Mediafin en van Mediafin-aandeelhouder Roularta.

April