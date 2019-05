Cash for car slaat ook na jaar niet aan

Een jaar na de lancering ruilt bijna niemand zijn bedrijfswagen in voor cash geld. De opkomst van het mobiliteitsbudget dreigt de cash-for-carregeling helemaal te begraven.

Sinds 1 mei 2018 kunnen Belgen hun bedrijfswagen inruilen voor een nettovergoeding van honderden euro’s per maand. Maar de cash-for-carregeling (officieel: mobiliteitsvergoeding) spreekt amper Belgen aan.

De hr-dienstverlener SD Worx, die 24.000 bedrijven met bedrijfswagens begeleidt, telde midden maart 142 werknemers die het systeem gebruiken. De gemiddelde nettovergoeding bij de 115 betrokken bedrijven bedraagt 525 euro bruto per maand.

Ook concurrent Acerta stelt bij zijn 40.000 bedrijfsklanten een magere interesse vast. ‘Slechts een op de 1.000 werknemers aan wie een bedrijfswagen ter beschikking werd gesteld heeft voor de mobiliteitsvergoeding gekozen’, zegt woordvoerster Sylva De Craecker.

60 euro Wie een Volvo XC40 via het mobiliteitsbudget inruilt voor cash, krijgt een nettovergoeding van 600 euro per maand, 60 euro meer dan in het systeem cash for car.

De vraag is welke toekomst cash for car nog heeft sinds de Kamer in maart het mobiliteitsbudget goedkeurde. Werknemers kunnen hun bedrijfswagen daardoor via beide systemen inwisselen voor cash. Het mobiliteitsbudget bestaat uit drie pijlers: als werknemers niet kiezen voor een zuinigere wagen (pijler 1) of alternatieve mobiliteitsvormen zoals treintickets (pijler 2), kunnen ze hun auto volledig in cash laten uitbetalen (pijler 3).

De berekening van de cashvergoeding verschilt in de twee systemen. Bij cash for car wordt het precieze bedrag berekend op basis van de cataloguswaarde van de auto. Op dat bedrag betaalt de werkgever een kleine solidariteitsbijdrage. Bij het mobiliteitsbudget is de berekeningsbasis de reële jaarlijkse kosten voor de werkgever. Op die ‘Total Cost of Ownership’ (TCO) betaalt de werknemer een bijzondere werknemersbijdrage van 38,07 procent.

Volgens berekeningen van Acerta komt het inruilen van een Volvo XC40 (cataloguswaarde 35.000 euro of TCO van 11.616 euro per jaar) interessanter uit in het mobiliteitsbudget. Daarbij vangt de werknemer 600 euro netto per maand, terwijl het cash-for-carsysteem de werknemer netto 540 euro per maand oplevert, of 60 euro minder.

Het cash-for-carsysteem is vooral interessant als de TCO erg laag ligt. Dat is bijvoorbeeld het geval als een werknemer dicht bij het werk woont en weinig met de bedrijfswagen rijdt. ‘Dat cash for car voordeliger is, is redelijk uitzonderlijk’, zegt Dirk Wijns van Acerta.

SD Worx ziet wel nog potentieel voor cash for car. ‘Alles begint bij de basis: welke cataloguswaarde heeft de bedrijfswagen en welke TCO hangt eraan vast?’, zegt experte Veerle Michiels.

De federale regering heeft de voorwaarden voor cash for car intussen versoepeld. Sinds 1 maart 2019 is het systeem ook mogelijk voor wie al voldoende lang in aanmerking komt voor een bedrijfswagen. Ook wie nieuw in dienst komt in een functie met recht op een bedrijfswagen kan meteen instappen.