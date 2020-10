Celeval-expert: 'Willen we echt dat Tomorrowland uit België vertrekt?’

Voor de event- en cultuursector moet een tweede lockdown, zoals voor de horeca, absoluut vermeden worden. Dat zegt eventplanner Vinciane Morel, die in de expertengroep Celeval zit. ‘De politiek heeft geen langetermijnplan.’

Nu de cafés en restaurants voor een maand gesloten zijn leeft in de cultuur- en eventsector de vrees om als volgende aan de beurt te zijn. Volgens Morel, samen met Johnny Thijs de enige vertegenwoordiger van het economische speelveld in Celeval, bestaat zowel in de expertengroep als op politiek niveau de wil om de sector gecontroleerd open te houden.

Schermvullende weergave Vinciane Morel. ©Julien Ivens

‘Bij iedereen is het besef groot dat evenementen en cultuur essentiëler zijn dan ooit om angst en stress bij de mensen weg te nemen’, zegt het Celeval-lid. ‘De hogerisicocontacten zitten vandaag vooral in de privésfeer. Je kunt daarentegen perfect veilig met een nauw contact naar een film of een spektakel gaan. Dat heeft de event- en cultuursector de afgelopen maanden voldoende bewezen.’

Maar het zal wel met aangepaste protocollen en minder toeschouwers zijn, zegt Morel. Die protocollen worden deze week herbekeken. Ze is voorstander om het huidige systeem - 200 toeschouwers met de mogelijkheid om een uitzondering te vragen aan lokale besturen - te vervangen door een systeem waarbij het maximum aantal bezoekers afhankelijk is van de beschikbare oppervlakte per gebouw.

Maar dan nog zal het voor veel organisatoren met minder volk zijn. Is dat economisch interessant? ‘Beter kleine events dan helemaal niets. Ik zie dat ook in mijn eigen bedrijf (Morel is partner bij het eventbureau VO Event in Brussel, red). Voor bedrijfsevents zijn we op nul teruggevallen. We hebben geen enkele bestelling tot het voorjaar van 2021. Bij de weinige kleine events die we nog doen, merken we hoe essentieel ze zijn voor het vertrouwen van onze klanten en werknemers.’

Zonder overheidssteun is de eventsector bij een nieuwe lockdown dood. Vinciane Morel Vertegenwoordiger van de eventsector in de expertengroep Celeval

En wat als het wel zo’n vaart loopt en de event- en cultuursector opnieuw dicht moeten? De eventsector zag sinds het begin van de coronacrisis al 80 procent van zijn omzet verdwijnen. De gevolgen van een nieuwe lockdown zouden catastrofaal zijn, benadrukt Morel. 'Zonder overheidssteun zijn we dood. Er zal een pak nieuwe faillissementen volgen.’

De regering-De Croo kwam dit weekend met een steunpakket van 500 miljoen euro voor evenementen en de horeca, zoals een verdubbeling van het overbruggingsrecht, een tijdelijke vrijstelling van RSZ-bijdragen en middelen om de eindejaarspremies van het personeel te kunnen betalen. Hoopgevend, maar te weinig, meent Morel. Het marktonderzoeksbureau Deloitte becijferde dat bijna 800 miljoen nodig is om de sector te redden. Volgens Morel broodnodige steun die moet dienen om de verliezen bij bedrijven te compenseren, maar ook als onrechtstreekse steun om de eventsector voor te bereiden op het postcoronatijdperk.

‘Onze sector zit in een totale verandering door Covid-19. We gaan naar een nieuwe wereld na de pandemie, met andere sociale gewoonten. We moeten ons personeel herscholen. Dat gaat nu niet omdat veel mensen thuis zitten. Als we hen uit tijdelijke werkloosheid halen, komen ze opnieuw op de payroll. Dat is te duur vandaag. De overheid zou die opleidingen kunnen bekostigen.’

Morel kijkt met grote ogen naar onze buurlanden. In Nederland kunnen eventbedrijven tot 320.000 euro per bedrijf aanvragen tot juni 2021. De steunmaatregelen van onze nieuwe regering gelden maar tot eind dit jaar. Er is een langetermijnvisie nodig, anders vreest Morel dat sommige van onze kroonjuwelen bij gebrek aan vertrouwen en steun van de overheid ons land verlaten. ‘Willen we dat Tomorrowland of Stageco uit België vertrekken?’