Celtherapie redt kinderen met leukemie

Een experimentele immunotherapie voor uitbehandelde kinderen met acute lymfoblasten leukemie (ALL), ontwikkeld aan het Britse University College London, levert in de eerste klinische testen beloftevolle resultaten op. Dat leert een studie in het gerenommeerde vakblad Nature Medicine.

Bij de CAR-T-celtherapie worden eigen afweercellen van de patiënten (T-lymfocyten, red.) genetisch gemanipuleerd in een labo, zodat ze dankzij een ingebouwde receptor (CAR genoemd, red.) een eiwit op het oppervlak van de kankercellen herkennen. Ze worden via een infuus in de bloedsomloop van de patiënt gebracht en kunnen de leukemiecellen doden.

Concreet behandelden de dokters van het Londense Great Ormond Street Hospital 14 kinderen met ALL, de meest voorkomende oorzaak van overlijden door kanker bij min-18-jarigen. Ze hadden vergeefs alle normale behandelingstrajecten doorlopen, inclusief chemotherapie en beenmergtransplantaties, en zouden naar verwachting zeer binnenkort overlijden.

Maar de Britse onderzoeksresultaten tonen aan dat na drie maanden 12 van de 14 patiënten remissie bereikten (de toestand waarbij microscopisch geen leukemie meer gezien wordt, red.) en dat later vijf kinderen genezen verklaard werden.

Bemoedigend

‘De Britse onderzoeksresultaten zijn mooi en bemoedigend’, zegt professor-dokter Barbara De Moerloose van de afdeling hemato-oncologie en stamceltransplantatie bij kinderen aan het UZ Gent. ‘Het is een van de vele onderzoeken met CAR-T-celtherapie die wereldwijd lopen. Het onderzoeksveld is in volle ontwikkeling.’

‘Kanker bij kinderen is zeldzaam’, zegt De Moerloose. ‘In ons land wordt in een kwart van de gevallen, bij zo’n 70 à 80 kinderen tot 15 jaar, jaarlijks de ALL-diagnose gesteld. Er is al veel vooruitgang geboekt, want in zo’n 85 tot 90 procent van de gevallen genezen de kinderen na een chemobehandeling. Maar een kleine groep geneest ook niet na een hervalbehandeling met een stamceltransplantatie. Voor die voorheen uitbehandelde groep is CAR-T-celtherapie zeer hoopgevend.’

Dure behandeling

De Moerloose en het UZ Gent behandelen die kinderen al bijna vier jaar met Kymriah, een CAR-T-celtherapie gecommercialiseerd door de Zwitserse farmareus Novartis. ‘Het gaat om een zeer dure behandeling, van 320.000 euro, die sinds 1 juni in België wordt terugbetaald. Maar de resultaten zijn spectaculair. Wereldwijd werden al een paar honderd kinderen behandeld met Kymriah. 60 procent van hen geneest volledig van ALL.’