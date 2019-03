Centenkwestie blokkeert supersnel mobiel internet

De veiling van de benodigde radiofrequenties voor het supersnel mobiel internet 5G krijgt maar geen groen licht door gekibbel over de verdeling van de opbrengst.

Het Overlegcomité, waar de verschillende overheden van dit land het beleid op elkaar afstemmen, kon woensdagochtend alweer geen akkoord bereiken over de veiling van de radiofrequenties voor 5G. Dat laat federaal telecomminister Philippe De Backer (Open VLD) weten. Budgettair gehakketak ligt aan de basis van de impasse.

Hoe zal 5G uw leven versnellen? 5G, het supersnel mobiel internet en de opvolger van 4G, belooft sneller en betrouwbaarder te zijn dan zijn voorganger. Maar hoe snel is ‘snel’? Op de absolute piek kan 5G snelheden van 20 Gbps aan, 200 keer sneller dan voorganger 4G. Hoeveel sneller uw dagelijkse activiteiten kunnen worden, ziet u hier.



De veiling belandt zo - door aanstormende verkiezingen en de daaropvolgende formatie - op de lange baan. Een veiling dit jaar en zelfs begin volgend jaar is al lang niet meer realistisch. Na het politieke spel moeten ook de telecomoperatoren bovendien nog flink wat werk verzetten, zoals het vervangen van antennes.

Voor de Belgische consument is 5G nog veraf. Waarnemers verwachten het pas in 2021. Dat staat in schril contrast met landen als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea, waar het dit jaar al gefaseerd commercieel wordt uitgerold.

Centen

Het lijkt vreemd dat de politiek zich moet moeien met de uitrol van supersnel mobiel internet, maar dat is het niet. De telecomwaakhond BIPT beheert de nodige radiofrequenties waarlangs de uitrol moet gebeuren. Het gaat in dit geval om de 700 megahertz- en de 3,5 gigahertzband.

De federale overheid en de deelstaten raken het maar niet eens over de precieze modaliteiten van de veiling van die specifieke radiofrequenties. De veiling van die banden zou, in combinatie met enkele andere banden, in theorie 680 miljoen euro kunnen opleveren.

5G-veilingen in andere Europese lidstaten wezen al uit dat die lucratief kunnen zijn voor de overheid. In Italië leverde de veiling van de 5G-frequenties de schatkist zelfs 6,5 miljard euro op. De telecomsector is beducht voor zo'n monsterfactuur.

Media

De verdeling van de opbrengsten van de veiling is het struikelblok. Bij de vorige spectrumveiling, voor 360 miljoen euro in 2013, vloeide er 80 procent naar het federaal niveau. De rest ging naar de deelstaten.

Het akkoord bepaalde dat die verdeelsleutel ook 'op toekomstige veilingen van toepassing zou zijn'. Dat staat nu op de helling. De deelstaten redeneren dat mensen het supersnel mobiel internet vooral gebruiken voor mediaconsumptie - zoals het bekijken van video's of luisteren naar muziek. Media is een deelstaatbevoegdheid, waardoor de deelstaten vinden dat ze recht hebben op meer.

Een herziening van de verdeelsleutel kan, zeker gezien de lucratieve opbrengst van de veiling, al snel een impact hebben van enkele tientallen miljoenen euro.

Vierde operator

Het helpt bovendien niet dat er aan de veiling van de 5G-band ook de mogelijke komst van een vierde mobiele operator is gekoppeld. Open VLD haalde die trofee binnen in het zomerakkoord, maar het draagvlak daarvoor staat op losse schroeven nadat de regering-Michel zijn meerderheid kwijtspeelde.