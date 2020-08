Charles Michel moet huwelijk in Frankrijk uitstellen

De Belgische oud-premier zou dit weekend in het Zuid-Franse departement Var in het huwelijksbootje stappen met zijn vriendin Amélie Derbaudrenghien. Maar hij moet de bruiloft annuleren omdat het gebied een oranje zone is geworden.

Zaterdag 22 augustus stond ongetwijfeld al lang met rood omcirkeld in de agenda van het koppel. Dan zouden ze huwen in het dorpje Montmeyan, in de buurt van de vermaarde Gorges du Verdon. Onder meer de Franse president Emmanuel Macron was uitgenodigd.