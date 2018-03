Charles Michel tegen Jan Jambon: 'België werkt veel beter nu. Schol Jan'

Of premier Charles Michel begrip heeft voor het Vlaamsnationalisme, wilde Jan Jambon weten. 'Ik heb vaak gehoord dat België niet goed werkt. Maar nu werkt België veel beter. Schol Jan', repliceerde de premier ontspannen tijdens een aperitiefgesprek in het kasteel van Brasschaat.

Hertoginnedal is in Brussel weer het decor voor de begrotingsbesprekingen, maar vanmorgen gaven premier Charles Michel en vicepremier Jan Jambon acte de presence in het kasteel van Brasschaat, voor het 45ste aperitiefgesprek dat de N-VA Brasschaat er organiseerde. Jan Jambon interviewde Charles Michel.

Het werd geen al te kritisch interview. Dat was ook niet de bedoeling. Voor Jan Jambon was het goed om aan zijn achterban te kunnen laten zien dat zijn 'opoffering' om zonder communautaire agenda voor de Belgische regering te gaan werken, wel rendeert. Het vertrouwen tussen Michel en Jambon is groot. Michel plaagde zijn vicepremier wel even, door erop te wijzen dat de N-VA er mee heeft voor gezorgd dat België nu beter draait dan drie jaar geleden.

Als je je economisch en sociaal engageert, dan is het moeilijk om institutionele hervormingen te doen. Dat is mijn ervaring. Premier Charles Michel

En de premier maakte ook duidelijk dat hij niet zit te wachten op nieuwe communautaire avonturen. 'Als je je economisch en sociaal engageert, dan is het moeilijk om institutionele hervormingen te doen. Dat is mijn ervaring'.

Handpop N-VA

In het 'hol van de leeuw' maakte de premier voor de Franstalige publieke opinie dus nog eens duidelijk dat hij de N-VA niet volgt in haar communautaire agenda. Het is belangrijk voor de premier om het verschil met de N-VA te kunnen maken, want in Franstalig België ligt hij meer dan ooit onder vuur dat hij aan het handje zou lopen van de N-VA.

Jambon ging het delicate onderwerp niet uit de weg. 'Als ik één vervelende vraag mag stellen? In de Franstalige pers wordt u de handpop van de N-VA genoemd. Dat is helemaal onterecht, maar wat doet dat met u?'

'Belachelijk', zo noemde Charles Michel het. 'Ik probeer dat ook te relativeren. Belangrijk is dat we de resultaten voor zich laten spreken'.

Jambon wilde ook weten wat de premier eigenlijk vond van de N-VA. 'Ik dacht dat je maar één vervelende vraag zou stellen', lachte de premier.

Waarop hij aangaf dat de Vlaamsnationalisten van de N-VA en de Franstalige liberalen van de MR vaak op dezelfde sociaaleconomische lijn zitten. 'Een fundamenteel verschil van mening is het communautaire, de toekomst van het land', zo zette de premier het verschil met de Vlaamsnationalisten nog eens duidelijk in de verf.

Theo Francken kent zijn dossiers zeer goed. Maar ik ben het niet altijd eens met zijn communicatie. Hij is daarin een stap te ver gegaan en ik heb hem dat ook duidelijk gemaakt. Charles Michel Premier

En wat vindt de premier van Theo Francken, wilde Jambon nog weten. 'Theo Francken kent zijn dossiers zeer goed. Maar ik ben het niet altijd eens met zijn communicatie. Hij is daarin een stap te ver gegaan en ik heb hem dat ook duidelijk gemaakt', aldus de premier.

Rit uitdoen

'Doet ge het nog graag', gooide Jambon er nog uit. 'Ja', antwoordde Michel vastberaden. 'Ik heb nog nooit het gevoel gehad dat ik me moest forceren. Ik heb altijd mijn overtuiging in de praktijk kunnen brengen'.