Charles Michel verslikt zich in zijn koffie

In de nacht van maandag op dinsdag klopten premier Charles Michel en zijn topministers met een goed gevoel hun laatste groot politiek akkoord af. Michel verslikte zich dan ook in zijn koffie toen hij de dag erna de vernietigende Vlaamse krantenkoppen las.

Dat we het politieke akkoord over de begroting, de arbeidsdeal, Arco-Belfius en een vierde telecomspeler een mager beestje noemden in De Tijd, bleek nog mild. In de rest van de Vlaamse pers klonk kanongebulder. ‘Wie wordt hier warm van? Alweer een zomerakkoord vol onvoldragen deals en financiële haken en ogen’, blokletterde De Morgen. ‘Alweer de zomer in met veel losse eindjes’, oordeelde De Standaard. In Het Laatste Nieuws schreef de commentator ongenadig: ‘Ceci n’est pas un accord. Deze regering doet alsof.’

Het werd veel politici even wazig voor de ogen, zeker omdat ze het niet hadden zien aankomen. De premier verslikte zich in zijn koffie. Wat later op de dag sloeg verbazing om in toorn. Boze telefoontjes werden gepleegd, een interview werd afgeblazen. Er klonk geklaag over ‘die gazettenpraat’. In een tweet werd een ‘vooringenomen’ journalist op zijn plaats gezet.

Dat Michel en Bourgeois niet worden erkend als leiders van een historische hervormingsregering, dat steekt.

Het was stoom aflaten. Er schuilt minder systematiek of strategie achter dan bij de Amerikaanse president Donald Trump, die alle kritiek wegzet als ‘fake news’. Bij premier Charles Michel (MR) en Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft het meer te maken met een politiek gevoel van miskenning.

Zeg het dan maar zelf

Dat heb je natuurlijk snel als je zelf vindt dat je ‘historisch’ goed bezig bent. En als niemand anders het doet, zeggen ze het maar zelf. En niemand van de lakeien van de Wetstraat die het zal tegenspreken, die nog genoeg voeling heeft met de straat, waardoor onze excellenties het zelf nog gaan geloven ook dat ze ‘historisch’ goed bezig zijn. Alsof je je plaats in de geschiedenisboekjes kan opeisen door te declameren dat je geschiedenis maakt.

Michel ziet zichzelf graag als de nieuwe Jean-Luc Dehaene. Maar de gewezen CD&V-premier is altijd met beide voeten op de grond blijven staan. Hij heeft zijn plek in de vaderlandse geschiedenisboekjes veroverd door de zieke man die België in Europa was, weer gezond te maken. Zo loodste hij ons land niet met woorden maar met daden in de eurozone.

Michel en Bourgeois hebben wel gelijk als ze erop wijzen dat ook zij wat in beweging hebben gezet. De regering-Michel heeft met een indexsprong de lonen gematigd, met een taxshift de belastingen verlaagd en met de uitgetekende hervorming van de vennootschapsbelasting de bedrijfsbelastingen vereenvoudigd.

Iets meer

Voor het gemak somde Bourgeois in een tweet nog eens op wat zijn regering allemaal heeft gedaan. ‘Kritiek mag en moet, maar Vlaamse regering evalueren en geen enkele hervorming vermelden, noem ik vooringenomenheid. Een kleine greep: budget in evenwicht, slankere overheid, record investeringen, grote belastingverlaging, Oosterweel, hervorming kinderbijslag, enorme boost in innovatie, enz.’, tweette hij vanop zijn vakantiebestemming.

Het neemt niet weg dat het iets meer had mogen zijn, zeker als het over de sanering van de overheidsfinanciën gaat. Economen hebben met cijfers en feiten al aangetoond dat het palmares van Elio Di Rupo (PS) zelfs groter is dan dat van Michel als het over het terugdringen van de budgettaire tekorten gaat.

Het is dan ook ironisch dat Bart De Wever (N-VA) in de vorige verkiezingscampagne de regering-Di Rupo nog vloerde met een rechtse ‘show me the money’. En Bourgeois mag dan zeggen dat de Vlaamse begroting in evenwicht is, de miljardeninvesteringen in de Oosterweelverbinding worden wel buiten de Vlaamse begroting gehouden.

Het ging van kwaad naar erger, want in navolging van Didier Reynders (MR) gingen de voorbije dagen steeds meer stemmen op om het Monitoringcomité maar af te schaffen. De regering-Michel wil niet meer dat topambtenaren de begrotingsinspanningen oplijsten, want dan valt achteraf te hard op hoe de regering hocus pocus doet met de cijfers. En dus zijn ze de begrotingsexperts liever kwijt dan rijk.

Maskerade

De laatste grote akkoorden van zowel de federale als de Vlaamse regering waren veeleer een maskerade. ‘Politieke problemen evacueren wordt voorgesteld als een groot politiek akkoord’, schreven we al nadat Bourgeois zijn ‘historisch’ akkoord had bereikt. Wat krabben volstond om het laagje vernis eraf te halen.

Zo bleek de beslissing over de betonstop, die een enorme impact kan hebben, een non-beslissing. Er was geen politieke consensus om de volgende stap te zetten. ‘Deze beslissing is gewoon de oude tekst met een nieuw strikje errond’, gaf Vlaams Parlementslid Lydia Peeters (Open VLD) enkele dagen later ook gewoon eerlijk toe. µ

De uitvoering van de betonstop zit muurvast, waardoor er meer vragen dan antwoorden zijn en de verwarring compleet is. Dat heet dan simpelweg slecht bestuur. En dan hebben we het nog niet over die zes andere dode mussen van het Vlaamse zomerakkoord.

Wie de schone schijn doorprikt, krijgt van Bourgeois het verwijt vooringenomen te zijn. Of die wordt door Michel in de Kamer verweten leugens te vertellen. ‘Het volstaat niet arrogant te zijn om leugens in waarheden te veranderen’, snauwde hij het oppositielid Meryame Kitir (sp.a) toe.

Losse eindjes

Maar hoe hard de premier ook roept, het kan niet verbergen dat zijn nieuwe zomerakkoord meer dan ooit het verhaal van halve beslissingen en veel losse eindjes is. Michel wilde bewijzen dat er nog ‘dash’ in zijn regering zit, maar het manco van centrumrechts is nog eens in de verf gezet, namelijk dat er niet aan één zeel is getrokken.

Opvallend is nog hoe verschillend werd gereageerd aan weerszijden van de taalgrens. In Vlaanderen luidde de kritiek dat het zomerakkoord maar een flauw brouwsel was, in Wallonië riep een rode vakbondsleider vanuit zijn vakantieverblijf in Frankrijk uit dat het land zou moeten worden platgelegd. Opnieuw had de rechtse regering de kleine werkmens zwaar getroffen, zo schreeuwde ook de Parti Socialiste moord en brand.