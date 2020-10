Chef van de diplomatie keert terug naar De Croo

Peter Moors heeft er een lange carrière in de diplomatie opzitten. Hij was ambassadeur in Griekenland, directeur-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp, adviseur van oud-premier Guy Verhofstadt en van 2014 tot 2019 kabinetschef van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD). Begin dit jaar volgde de kroon op zijn carrière: de regering-Wilmès benoemde hem in lopende zaken tot voorzitter van de dienst Buitenlandse Zaken, waar hij oud-journalist Dirk Achten opvolgde. In die functie was hij de chef van de Belgische diplomatie.