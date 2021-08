'Chemiebedrijf 3M loost illegaal giftige stof in Schelde'

Het chemiebedrijf 3M, dat de voorbije maanden onder vuur lag door de ernstige PFOS-vervuiling rond zijn fabriek in Zwijndrecht, loost illegaal een andere giftige stof in de Schelde. Dat melden Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws.

Sinds 2002 produceert 3M geen PFOS meer, een van de toxische stoffen waarvan bewezen is dat ze zich opstapelen in het menselijk lichaam en die als 'zeer gevaarlijk' worden beschouwd. 3M ging daarna wel verder met het produceren van andere gevaarlijke stoffen. Daarvoor kreeg het een vergunning om het afvalwater te lozen in de Schelde.

Maar uit een interne nota van de Vlaamse overheidsdienst Zorg en Gezondheid, die Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws konden inkijken, zou blijken dat 3M ook de stof FBSA produceert. Het vroeg daarvoor nooit een vergunning aan, terwijl het het afvalwater wel in de Schelde loost.

Er kan door 3M enkel worden geloosd wat vergund is in de lozingsnormen. FBSA is niet opgenomen in de lozingsnormen. Luc Lemmens Gedeputeerde provincie Antwerpen

Volgens Het Laatste Nieuws bevestigt Luc Lemmens (N-VA), gedeputeerde bij de provincie Antwerpen, dat 3M geen lozingsvergunning heeft. 'Er kan door 3M enkel worden geloosd wat vergund is in de lozingsnormen. FBSA is niet opgenomen in de lozingsnormen. Het werd ook niet aangevraagd door 3M.'

Alabama

Het is niet de eerste keer dat 3M met de giftige stof in verband wordt gebracht. In 2019 kwam de 3M-fabriek in Alabama in opspraak omdat ze naast onder andere PFAS ook illegaal FBSA in de Tennesseerivier loosde. 3M moest de productie staken en betaalde uiteindelijk 35 miljoen dollar om het water te zuiveren.

Welke schade FBSA veroorzaakt, is niet volledig duidelijk. Volgens experts kan het in verband worden gebracht met luchtweginfecties bij kinderen onder vijf jaar en een daling van hun antilichamen, en cardiovasculaire ziektes bij volwassenen.