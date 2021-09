Chinese bedrijfsspionnen niet vervolgd in België

Twee Chinezen die een Belgisch technologiebedrijf hebben bespioneerd, worden niet vervolgd door het Brusselse parket. Ook al hadden Amerikaanse speurders vrij gedetailleerd blootgelegd wat zich afspeelde.

In juli vorig jaar verspreidde de Amerikaanse recherchedienst FBI een opsporingsbericht voor twee Chinezen die op grote schaal bedrijven zouden hebben gehackt en bespioneerd. De twee dertigers, Li Xiaoyu en Dong Jiazhi, deden dat zowel om bedrijfsgeheimen te verkopen aan Chinese concurrenten en daaraan te verdienen als om strategische informatie door te spelen aan het Chinese ministerie voor Staatsveiligheid. Voor dat laatste kregen ze de hulp van de Chinese inlichtingendienst.

Ook een Belgisch bedrijf was het slachtoffer van de Chinese spionage. De naam van het Belgische doelwit hebben de Amerikanen nooit publiek gemaakt om diens reputatie niet te schaden. Het technologiebedrijf is gespecialiseerd in software voor computational fluid dynamics (CFD), die de beweging van vloeistoffen en gassen beheersen, bijvoorbeeld bij het ontwerpen van vliegtuigen en auto’s. Het is een domein waarin vanuit ons land al wereldwijd grote contracten zijn gesloten, zelfs met de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

142 Gigabyte gestolen De Chinezen zouden 142 gigabyte aan bedrijfsgegevens gestolen hebben bij een Belgisch technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in computational fluid dynamics.

De Amerikaanse speurders konden nauwkeurig aangeven hoe de Chinezen te werk gingen bij het Belgische technologiebedrijf. Op of rond 21 maart 2018 gebruikte een van de twee Chinezen, Li, een zogenoemde China Chopper web shell, waarmee je een achterpoort kan installeren op een server. Die had Li geplaatst op het netwerk van het bedrijf via een helpdesk.be-webadres van het bedrijf. Zo kon hij 142 gigabyte aan bedrijfsdocumenten stelen. Dat ging van de broncodes van de producten van het bedrijf tot algoritmes en visualisatietools die het gebruikte.

Het Brusselse parket maakte in juli vorig jaar bekend dat het een onderzoek had geopend naar de spionagezaak. Maar nu bevestigt het parket aan De Tijd dat amper een jaar later het dossier al is geseponeerd. De Chinezen moeten dus geen vervolging vrezen voor de spionage in ons land. Waarom het parket de zaak klasseert, wilde de parketwoordvoerster niet zeggen.

Veilige haven

In ons land leiden gevallen van bedrijfsspionage bijna nooit tot een strafrechtelijke vervolging. In de Verenigde Staten worden de twee Chinezen wél vervolgd voor meerdere misdrijven waarop tot 20 jaar celstraf staat. ‘China is nu net als Rusland, Iran en Noord-Korea lid van de beschamende club van landen die cybercriminelen een veilige haven bieden zolang ze ook in het voordeel van de staat werken. Hen aanklagen toont aan welke ernstige gevolgen we aan deze kwaadaardige tactieken geven’, declameerde de Amerikaanse openbaar aanklager in juli vorig jaar.

