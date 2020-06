Chinese fabrikanten deinzen voor niets terug om maskers te verkopen

Wie zijn de oplichters die onze overheid, onze zorgverstrekkers en ook de Belgische bevolking belabberde mondmaskers proberen te slijten? Het zijn bijna allemaal Chinese fabrikanten die er niet voor terugdeinzen volledig vervalste certificaten voor te leggen.

Alle insiders die we spraken, zijn het erover eens. De echte mondmaskeroplichters zijn niet de Belgische importeurs en zelfs niet de tussenpersonen waarmee die invoerders werken. Zij worden vaak zelf opgelicht door de fabrikanten bij wie ze mondmaskers kopen in China. In de meeste gevallen: uit pure onwetendheid. De sectorfederatie Febelsafe was in ons land getuige van een ongeziene toestroom van importeurs die zich op de mondmaskermarkt wierpen tijdens de coronacrisis. Iedereen probeerde te verdienen aan de gezondheidscrisis. Maar velen lieten zich in de luren leggen. Sommige invoerders hadden zich daarbij zo klemgereden dat ze zelfs voorzichtig polsten bij Febelsafe hoe groot de ‘pakkans’ was als ze hun minderwaardige maskers toch nog probeerden te slijten, wars van de gezondheidsrisico’s.

‘De kwaliteit van de mondmaskers die ik aanbied, is zeer goed en ik ben zeer professioneel. In het belang van de mensheid bieden we een prijs aan die zeer goedkoop is. Mijn maskers voldoen allemaal aan de normen, en de kwaliteit zal uw verbeelding overstijgen.’ Aan het woord is een Chinese fabrikant, Henan Yubei Sanitary Materials Co. Ltd. Het bedrijf is gevestigd in de provincie Henan en zou al sinds 1998 een lange staat van dienst hebben in de productie van medische materialen. Met een fabriek van 30.000 m², 220 werknemers en een eigen, groot testcentrum. Dat klinkt goed.

Ondermaats

De maskers van Henan Yubei zijn ook op de Belgische markt aangeboden. Naast chirurgische maskers, die andere mensen beschermen tegen de drager van het masker, verkoopt het bedrijf ook Chinese KN95-maskers die zouden moeten overeenkomen met onze Europese FFP1-maskers die ook de drager beschermen tegen schadelijke stoffen. De maskers die het Chinese bedrijf verkoopt, zijn geen namaak. Maar de bescherming die ze bieden, is ondermaats. Het masker blijkt maar een filtratiepercentage van minder dan 67 procent te hebben, terwijl dat minstens 80 procent moet zijn. De maskers sluiten ook niet goed aan op het gezicht. Ronduit gevaarlijk dus.

Nochtans beweert hetzelfde Chinese bedrijf certificaten te bezitten die wijzen op een CE-label. Dat zou moeten bewijzen dat de producten ook zijn getest en goedgekeurd voor de Europese markt. Maar de certificaten zijn vals. In één geval is overduidelijk gewoon een sjabloon voor het CE-logo gekopieerd, waarbij men zelfs het bijschrift ‘this not a CE-mark, for informational purposes only’ vergat weg te laten. Het toont aan hoe Chinese fabrikanten alles uit de kast halen om hun maskers ook in België te verpatsen.

16 Fraudewaarschuwingen mondmaskers De federale overheidsdienst Economie verstuurde via het Europese alarmsysteem RAPEX al 16 waarschuwingen voor mondmaskers uit China die een ernstig gezondheidsrisico vormen.