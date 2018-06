Cipiers staken tegen minimale dienstverlening

Een deel van de cipiers is ontevreden met het regeringsplan om hen ook tijdens stakingen te laten werken.

Zowel in Vlaanderen als Wallonië heeft sinds vanochtend een deel van het gevangenispersoneel het werk neergelegd. In de Vlaamse gevangenissen is 65,38 procent aan het werk. In de Waalse is dat 57 procent volgens het gevangeniswezen.

Sommige Vlaamse gevangenissen moeten het met minder dan de helft van het personeel doen. In Sint-Gillis en Leuven-Centraal zijn zeven politieagenten aanwezig. Volgens de socialistische ACOD staan er stakingsposten aan de Brusselse gevangenissen en aan Leuven-Centraal.

Onaanvaardbaar

Het personeel staakt uit onvrede met de plannen voor een gegarandeerde of minimale dienstverlening in de gevangenissen, die minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vrijdag overmaakte aan de regering-Michel.

Het plan garandeert de gedetineerden dat ook tijdens stakingen niet geraakt wordt aan hun basisrechten en -behoeften. Als er te weinig personeel komt opdagen, kan Geens vanaf de tweede stakingsdag cipiers verplichten te komen werken.

De christelijke en socialistische vakbonden bespraken maandag het voorstel en lieten nadien weten het 'onaanvaardbaar' te vinden. Ze voegden daaraan toe dat ze vanaf vandaag alle stakingsacties dekken. ACOD-afgevaardigde Gino Hoppe voorspelt acties voor onbepaalde duur.

Personeelstekort

Of de ACOD ingaat op de uitnodiging tot dialoog met Geens donderdag is volgens Hoppe nog onduidelijk. Hij laakt dat Geens' plannen mogelijk betekenen dat dossiers van zware criminelen en terreurverdachten worden beheerd door personeel dat op tijdelijke basis in een gevangenis werkt.

Als gevolg van de besparingspolitiek van de laatste jaren kennen onder andere de psychosociale diensten een personeelstekort van 12 procent Gino Hoppe Socialistische vakbond ACOD

'Door de besparingspolitiek van de jongste jaren kennen onder andere de psychosociale diensten een personeelstekort van 12 procent. Je zou haast beginnen te denken dat het een bewuste politiek is om dit soort taken in de toekomst in handen te stoppen van interimkantoren om die keuze dan te verdedigen met 'personeelsgebrek' als argument', luidt het in een mededeling.

'Voor de ACOD hebben alle personeelsleden die in een gevangenis werken een gezagsfunctie. Stellen dat dit enkel de personeelsleden in de bewaking zijn, getuigt van een gebrek aan inzicht in en respect voor de job van al de mensen in essentiële omkaderende functies', besluit Hoppe.

Overbezet

Als onze agenten naar de gevangenis moeten om daar personeel te vervangen en dat weigeren, dan zijn zij door ons gedekt Vincent Houssin VSOA

De politiebonden kunnen de nieuwe staking van de cipiers niet smaken. Agenten moeten inspringen in de gevangenissen en dat zijn de bonden beu. 'Gevangenispersoneel vervangen is geen taak van de politie, die al overbezet is en onder meer door de terreurdreiging kampt met een capaciteitstekort', zegt Vincent Houssin van de liberale VSOA.

Wie weigert in te springen, is gedekt door de vakbond, zo laten de politiebonden weten. 'Als onze agenten naar de gevangenis moeten om daar personeel te vervangen en dat weigeren, dan zijn zij door ons gedekt', aldus Houssin.

Sint-Gillis

Burgemeester Charles Picqué (PS) van Sint-Gillis heeft een verordening uitgevaardigd, dat er geen enkele nieuwe gedetineerde meer naar de strafinstelling van zijn gemeente mag worden gebracht. Tachtig procent van de cipiers staken in de gevangenis van Sint-Gillis. Ze hebben ook al te kennen gegeven dat ze zeker tot maandag doorgaan met hun staking.

Er zitten nu 880 gedetineerden in Sint-Gillis. Het maximumaantal bedraagt 850. De overbevolking in de gevangenissen is een van de redenen waarom de cipiers zo vaak naar de staking als actiemiddel grijpen.