Coalitiepartners behouden vertrouwen in geschorste Truiense burgemeester

Coalitiepartners N-VA en Open Vld behouden het vertrouwen in Truiens burgemeester Veerle Heeren (CD&V), die vanaf 1 februari zes maanden lang geschorst is omdat ze zichzelf en haar entourage afgelopen voorjaar vervroegd liet vaccineren tegen het coronavirus.

Heeren liet zichzelf en dertien mensen uit haar directe omgeving toen vroeger vaccineren dan voorzien, bovendien op een moment dat er nog vaccins tekort waren. Volgens Heeren deed ze dat alleen maar nadat het vaccinatiecentrum in Sint-Truiden haar om invallers had gevraagd en er geen andere kandidaat-invallers beschikbaar bleken te zijn. Ze bood ook haar excuses aan.

De Truiense coalitie moest nog beslissen wie Heeren tijdens haar afwezigheid moet vervangen. Dat wordt Ingrid Kempeneers, een partijgenote van Heeren en schepen in Sint-Truiden, beslisten de drie betrokken partijen vrijdag. 'Het is vanzelfsprekend dat voor een lange vervanging het mandaat van burgemeester aan CD&V, de grootste partij in de coalitie, toekomt', zegt schepen Jelle Engelbosch (N-VA), die Heeren afgelopen voorjaar zelf al eens verving toen ze vrijwillig enkele weken een stap opzijzette op doktersadvies. 'Op deze manier vermijden we een tijdelijke stoelendans binnen het schepencollege en bewaren we de continuïteit van het bestuur.'