Coens fluit Bogaert terug over opheffing cordon sanitaire

CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert had vrijdag in Krant van West-Vlaanderen opgeroepen komaf te maken met het cordon sanitaire rond het Vlaams Belang. Hij wijst erop dat vandaag een op de drie kiezers op Vlaams Belang of PVDA zou stemmen. 'Als je die mensen blijft negeren, dan dreigt een groot gevaar. Dan kan de samenleving zelfs uiteenvallen', aldus Bogaert.