Coens zet formatieopdracht voort

Joachim Coens (CD&), Georges-Louis Bouchez (MR) en Egbert Lachaert (Open VLD) gaan door met hun formatieopdracht. Dat blijkt uit een mededeling na overleg tussen de drie voorzitters.

MR-voorzitter Bouchez en zijn CD&V-evenknie Coens kregen het donderdag aan de stok over een stemming in het parlement over een versoepeling van de abortuswet.

Open VLD-voorzitter Lachaert probeerde te bemiddelen in een conflict tussen zijn twee compagnons met wie hij de mogelijkheden aftast voor een Arizonacoalitie, een regering met liberalen, christendemocraten, de N-VA en de sp.a, zonder de PS. Maar vrijdagmorgen was het ondanks de parlementaire 'ontmijning' van het abortusdossier nog geen business as usual voor Coens.

'We zitten in een globale economische crisis. Het herstelplan primeert. En dat mag niet doorkruist worden door andere dossiers die voor ons moeilijk liggen', zei hij vrijdagmorgen op Radio 1. 'Iedereen weet al maanden dat de abortuswet voor ons moeilijk ligt, dus wat mij betreft was dit de afspraak. Het vertrouwen kan hersteld worden door de focus weer te leggen waar hij hoort te liggen.'

Alle partijen hebben er belang bij dat er zo snel mogelijk een regering komt die stabiliteit biedt voor ons land en de instellingen. Joachim Coens, Georges-Louis Bouchez en Egbert Lachaert Voorzitters CD&V, MR en Open VLD