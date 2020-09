Conner Rousseau bouwt sp.a om tot VOORUIT

Een preformateur die in volle regeringsonderhandelingen zijn partij herdoopt: het is ongezien. Sp.a-voorzitter Conner Rousseau doet het met VOORUIT, maar achter de timing moeten we echt niks zoeken, luidt het.

Dat bij de socialisten een nieuwe partijnaam op komst was, is geen geheim. De jonge, populaire voorzitter had dat sinds zijn aantreden al meermaals aangekondigd. Rousseau heeft de partij op korte tijd ‘een elektroshock’ gegeven, zoals hij dat zelf noemt. De organisatie werd overhoop gegooid, het partijhoofdkwartier verhuist binnenkort naar de Keizerslaan - bij de PS - en vooral: de sp.a is een gestroomlijnde communicatiemachine geworden met schijnbaar nul dissidente stemmen. Dat is een vrij straffe prestatie voor zo’n beginneling, want zoals bekend beten sp.a’ers in een niet zo ver verleden elkaar de strot af.

Rousseau wil die operatie nu afwerken met het ultieme marketingtrucje: een nieuwe naam en vooral de omvorming van partij naar ‘beweging’. Een beetje belegen is dat. Sinds Emmanuel Macron en zijn ‘La République en Marche’ daar in Frankrijk succes mee oogstten, regent het politieke bewegingen. De nieuwe naam VOORUIT verrast wel. Net omdat hij zo oud is.

De sp.a is bij jongeren alleen maar bekend als een partij die verkiezingen verliest Carl Devos Politicoloog (UGent)

‘Het appelleert aan een roemrijk verleden van de socialistische beweging’, zegt politicoloog en sp.a-kenner Carl Devos (UGent). 'De naam VOORUIT en de gelijknamige cultuurtempel zijn iconen van een succesvol arbeiders- en politiek verleden. Daarnaast moet het gewoon gezegd dat de naam sp.a versleten was. Het is de naam van een politieke generatie die sinds 2003 alleen maar verkiezingen verloren heeft. Jongeren die voor het eerst moeten gaan stemmen, kennen niets anders dan de verliezende sp.a.’

Devos noemt de naamsverandering ‘slim, maar niet zonder risico’. ‘Politieke naamsveranderingen zijn in het verleden alleen succesvol geweest als het meer was dan opsmuk. De toevoeging van ‘Open’ aan ‘VLD’ heeft niks teweeggebracht. Als het alleen maar marketing is, riskeert het zelfs je geloofwaardigheid te ondergraven. Hier is toch wel iets anders aan de gang. Rousseau is er wel in geslaagd een partij die in duigen lag weer een ongekend zelfvertrouwen te geven.’

VOORUIT lijkt ook een bredere, progressieve lading te dekken. Niet onlogisch, want bij sp.a hebben ze ook ingezien dat de jonge voorzitter werft bij jongeren die niets met politiek hebben en zeker niet met de sp.a. Het begin van een herverkaveling op links is het echter niet, verzekert de partijwoordvoerder. ‘Dit is een interne vernieuwingsoperatie.’

Louis Tobback

Rousseau heeft van de partijcenakels al groen licht gekregen voor de verandering. Nochtans liggen naamsveranderingen gevoelig bij de partij. In 2009 veroorzaakte Louis Tobback een crisis toen hij verruimer Bert Anciaux op de radio hoorde aankondigen dat de baseline van de sp.a zou veranderen in ‘sociaal-progressief alternatief’ in de plaats van ‘socialistische partij anders’. Het toeval wil dat diezelfde Anciaux afgelopen weekend op Twitter zat te hinten op VOORUIT als nieuwe naam voor het Vivaldi-project.

Het leidt tot de vraag: is VOORUIT nog socialistisch? Of kan vanaf nu niets nog de schuld van de sossen zijn? Toch wel, klinkt het in de partij. ‘We blijven een socialistische beweging’, zegt een topper. 'Socialistische beweging' zou ook de baseline moeten worden, maar dat is nog niet officieel rond.

Verkiezingsspook

En dan die timing: welk signaal wil je geven door in volle formatie en als preformateur een nieuwe partijnaam te lanceren? Dat de socialisten al bij al toch niet veel vertrouwen hebben in de goeie afloop van het Vivaldi-project en zich al op een verkiezingscampagne richten? ‘De timing is raar', zegt Devos. 'Maar het geeft mij net de indruk dat het verkiezingsspook weg is, wat de sp.a betreft. Een nieuwe partijnaam als VOORUIT krijg je niet ingeburgerd op een paar weken.'