Conner Rousseau wil sp.a-voorzitter worden

Dat zegt de 26-jarige Oost-Vlaming in interviews in De Standaard en Het Laatste Nieuws.

'Er is een elektroshock nodig. Nu. Of de laatste kan het licht uitdoen', aldus Conner Rousseau, die zich officieel kandidaat stelt om sp.a-voorzitter te worden. 'De partij heeft een organisator nodig die sp.a durft om te bouwen naar een beweging van de 21ste eeuw.' Volgens de 26-jarige fractieleider van sp.a in het Vlaams Parlement moeten de mensen eerst weer naar de partij willen luisteren en geloven dat de socialisten het menen. En dat vraagt een nieuwe stijl, nieuwe kanalen en nieuwe, krachtige mensen.

Rousseau vindt dat de partij te vaak een bange eend is geweest, die zich over sommige thema's niet uitspreekt uit vrees om stemmen te verliezen. Zo schiet iedereen in een kramp bij het woord 'migratie', 'we zijn daar bang voor', klinkt het.

Over inhoudelijke veranderingen spreekt Rousseau zich nog niet uit, maar hij borduurt voort op de notie solidariteit. 'Mensen hebben het gevoel dat ze hun deel doen, maar niet hun deel krijgen. We moeten beseffen dat ratio alleen geen antwoord biedt op de emotie. We moeten dat gevoel omarmen. Om het vervolgens tot een oplossing om te buigen. Op het einde van de rit willen de mensen concrete oplossingen, die komen niet van extreemrechts.

Voorlopig Oost-Vlaamse tweestrijd

Tot voor kort was Rousseau een nobele onbekende, maar hij geldt binnen de partij als een groot talent. Oost-Vlaams kopstuk Freya Van den Bossche schoof hem naar voren om de Vlaamse lijst in Oost-Vlaanderen trekken. Rousseau is ambitieus en mondig, al betwijfelen sommigen in de sp.a of hij nu al inhoudelijk zwaar genoeg weegt om het partijvoorzitterschap op zich te nemen.