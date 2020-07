Contactspeurders gebruiken horecadata voorlopig niet

Sinds zaterdag moet bij elk horecabezoek per tafel een telefoonnummer of e-mailadres geregistreerd worden.

Wie sinds zaterdag een café of restaurant bezoekt, moet een telefoonnummer of e-mailadres achterlaten. Maar de Vlaamse contactspeurders gebruiken die data voorlopig nog niet.

De Nationale Veiligheidsraad legde vorige week donderdag een registratieplicht aan de horeca op: wie op café of restaurant gaat, moet per tafel een telefoonnummer of e-mailadres achterlaten. Die data moeten 14 dagen worden bewaard, zodat in het geval van een besmetting andere klanten verwittigd kunnen worden. Broeihaard Antwerpen gaat nog verder: daar is individuele registratie verplicht, en blijven data vier weken opgeslagen.

Maar enkele dagen na de invoering van de registratieplicht blijkt dat de Vlaamse contactspeurders voorlopig nog niet aan de slag gaan met de data. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en bevestigt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het onderzoek naar contacten van besmette personen, aan De Tijd. 'We vragen die data niet automatisch op, dat klopt. We moeten nog verder bespreken in welke gevallen we de data van geregistreerde personen opvragen, en in welke gevallen niet.'

78% bereik De contactonderzoekers bereiken 78 procent van de patiënten.

Het agentschap claimt dat een juiste volgorde gevolgd moet worden. Nu belt een contactonderzoeker een besmet persoon en peilt naar de contacten die hij had, niet naar de plaatsen waar hij was. 'Peilen naar de contacten blijft nog altijd het belangrijkste.' Dat zou almaar beter lukken. In de week van 17 tot 23 juli vonden 10.342 telefoontjes plaats, een verdubbeling tegenover de week daarvoor (5.349). 78 procent van de patiënten kon effectief bereikt worden, een verbetering van 13,5 procentpunten tegenover de week voordien. 63 procent kon na de eerste dag bereikt worden. 66 procent van de bereikte patiënten geeft contacten op.

In een volgende fase zal in de gesprekken ook gevraagd worden naar de whereabouts van een patiënt. 'Dat zit nu nog niet in de gesprekken, want het vergt wel wat aanpassingen. De scripts moeten worden bijgestuurd. Die moeten afgeklopt worden op het interfederaal comité testing en tracing zodat alle regio's hetzelfde vragen. Ook moeten de callcenteroperatoren worden opgeleid.' Als de speurders ook zicht krijgen op de plaatsen waar besmette personen geweest zijn, kan er beslist worden om 'case managers' toe te wijzen.

Een 'case manager' kan op termijn beslissen een lijst van aanwezigen bij een event of in een café of restaurant op te vragen.

Dat zou bijvoorbeeld kunnen als een besmet persoon naar een feest of evenement ging, geeft het Agentschap Zorg & Gezondheid als voorbeeld. De case manager kan dan beslissen een lijst van aanwezigen bij de eventorganisator op te vragen. Hetzelfde geldt voor de horeca. Het is nog niet volledig uitgemaakt wie die case managers zullen zijn. 'Dat kunnen mensen zijn uit het centraal contactonderzoek of eerder van de lokale initiatieven.'

Dat er almaar meer zulke initiatieven ontstaan, juicht het Agentschap Zorg & Gezondheid toe. 'Lokaal kan het belang van contactonderzoek gesensibiliseerd worden.'