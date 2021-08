Controles ontmaskeren illegale bewakingsagenten in winkels en bedrijven

Is de bewakingsagent in de winkel die u bezoekt, of in het bedrijf waar u werkt, wel legaal aan de slag? Het voorbije jaar hebben de controleurs van Binnenlandse Zaken opvallend veel inbreuken vastgesteld. De bewakingssector waarschuwt zelf voor een kwalijke trend sinds de coronacrisis is losgebarsten.

De directie Private Veiligheid van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft vorig jaar uitzonderlijk veel controles uitgevoerd bij bewakingsagenten in winkels en bedrijven. Dat heeft alles te maken met de coronacrisis en de sluiting van het uitgaansleven. Daardoor waren er plots geen controles meer nodig in de sector van de portiers en op evenementen, waar traditioneel meer inbreuken worden vastgesteld. ‘Die plaatsen zijn traditioneel prioritair, maar nu waren onze controles dus gericht op de sectoren die open bleven: de winkels en industrieën’, stelt Maxim Horion, de woordvoerder van Binnenlandse Zaken.

Niettemin was vorig jaar toch 16 procent van de 2.137 gecontroleerde personen niet in orde.

De sectorfederatie BVBO waarschuwt dat sinds de coronacrisis de wettelijke regels lakser worden toegepast.

Tegelijk is ook meer gecontroleerd omdat winkels en bedrijven controleren minder tijd en minder voorafgaande waarnemingen vergt. Horion: ‘We konden dus op dezelfde dag een groter aantal verschillende locaties controleren.’ Zo zijn vorig jaar op 2.520 plaatsen controles uitgevoerd. In 2018 waren er slechts 1.152 controles. Vorig jaar zijn 779 handelszaken en 1.224 ‘infrastructuren’ gecontroleerd en slechts 78 uitgaanszaken en 24 evenementen, naast andere locaties zoals musea en ziekenhuizen.

Maar ondanks het grote aantal controles en de focus op winkels en bedrijven bleek toch bijna een op de zes gecontroleerde bewakingsagenten (16 procent) niet in orde te zijn. 343 van de 2.137 gecontroleerde personen waren in overtreding. Dat ligt in lijn met de 17,5 procent in 2019 en de 16,7 procent in 2018, toen de portiers en evenementen wel nog prioritair werden gecontroleerd.

De 1.339 inbreuken die vorig jaar zijn behandeld - maar die soms nog gingen over pv's die al in 2019 waren opgesteld - gingen vooral over bewakingsagenten die niet de verplichte identificatiekaart hadden om de job uit te voeren (329) en bedrijven die geen vergunning hadden voor bewakingsactiviteiten (161). Daarnaast waren er ook bewakingsagenten die opdrachten uitvoerden waarvoor ze niet waren opgeleid (128).

De Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO), die de belangrijkste 18 bewakingsondernemingen in ons land vertegenwoordigt, die samen goed zijn voor zo’n 14.000 bewakingsagenten of ruim 90 procent van de sector, is niet verwonderd door de resultaten. De BVBO waarschuwt zelf voor een zorgwekkende evolutie.

Sinds de coronacrisis is losgebarsten, merken wij op het terrein een erosie van de bewakingswet. Jan Cappelle CEO van de Beroepsverenging van Bewakingsondernemingen

‘Sinds de coronacrisis is losgebarsten, merken wij op het terrein een erosie van de bewakingswet’, zegt Jan Cappelle, de CEO van de BVBO. ‘Uit een soort mededogen voor de getroffen sectoren laten de lokale overheden toe dat bewakingsopdrachten worden uitgevoerd door mensen en firma’s die daar niet voor vergund zijn. Dat is natuurlijk een kwalijke evolutie en wij willen voorkomen dat er blijvend slordig wordt omgesprongen met de wet. Wij vrezen bijvoorbeeld dat ook op evenementen allerlei mensen uw Covid Safe Ticket zullen controleren, terwijl alleen opgeleide bewakingsagenten uw identiteit mogen controleren. Pas als zich incidenten voordoen, zal men inzien dat het anders moet.’

Cowboypraktijken

Ook de winkels en bedrijven die een bewakingsfirma inschakelen, dragen een verantwoordelijkheid en moeten nagaan of de firma wel vergund is en of de bewakingsagenten die voor hen werken wel de verplichte identificatiekaart hebben. Dan zijn ze ook zeker dat Binnenlandse Zaken de nodige veiligheidschecks en screenings heeft gedaan. Ook de opleidingen en proeven die bewakingsagenten eerst moeten doorlopen, moeten vermijden dat de sector hervalt in de cowboypraktijken van weleer.

145 Vergunde bewakingsfirma's Ons land telt zo’n 145 vergunde bewakingsondernemingen.

Er is dus nog werk aan de winkel in de private veiligheidssector. Ons land telt zo’n 145 vergunde bewakingsondernemingen, naast zowat 150 ‘interne bewakingsdiensten’ van bedrijven, ziekenhuizen, universiteiten, musea en recreatiedomeinen. Er werken zo’n 15.500 erkende bewakingsagenten.

De bewakingsactiviteiten die ze als privéspelers wettelijk mogen uitvoeren zijn doorheen de jaren uitgebreid, maar ook gekoppeld aan opleidingen en regels. Het gaat intussen al om een dertiental activiteiten. Dat gaat lang niet alleen meer over de klassieke ‘statische bewaking’ van gebouwen of van goederen, de waardetransporten, de portiers of de bodyguards.