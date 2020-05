Corona-cijfers blijven dalen in België

Sinds 15 maart zijn 15.887 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard. Dat is een stijging met 118 het voorbije etmaal. Er overleden 9.467 mensen aan de gevolgen van COVID-19. Van de 14 nieuwe sterfgevallen overleden 8 mensen in het ziekenhuis en 6 in een woonzorgcentrum.

6 miljoen

De VS zijn het land met de meeste geregistreerde besmettingen (bijna 1,8 miljoen) en overlijdens (meer dan 100.000). Maar ook Europa is zwaar getroffen, met meer dan 2 miljoen besmettingen en 177.000 overlijdens. In Latijns-Amerika kent het virus dan weer de snelste opmars, aldus tellingen door AFP. De voorbije 24 uur kwamen er meer dan 45.000 besmettingen bij.

Paus

Na de coronapandemie zal "alles anders zijn", en de mensheid zal er "beter of slechter" uitkomen. Dat heeft paus Franciscus zaterdag in een boodschap gezegd. We zullen na de pandemie niet kunnen voortdoen met wat we deden en hoe we het deden. "Nee, alles wordt anders", aldus de kerkvorst in een videoboodschap in het Spaans naar aanleiding van Pinksteren. De mens komt "beter of slechter" uit beproevingen zoals de pandemie, zei de paus in zijn toespraak.