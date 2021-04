Corona doet Belgische staatsschuld sneller stijgen dan elders

De klap van de coronapandemie heeft de Belgische staatsschuld bijna de helft sneller doen stijgen dan elders.

De overheidsuitgaven om de coronapandemie te bestrijden hebben de wereldwijde staatsschulden vorig jaar met 17 procent doen stijgen tot 62.500 miljard dollar. Dat blijkt uit onderzoek van vermogensbeheerder Janus Henderson.

Per inwoner bedraagt de staatsschuld per wereldburger nu 13.050 dollar. Dat is vier keer zoveel als in 1995. Verwacht wordt dat daar dit jaar nog eens 768 dollar per inwoner, of 4.000 miljard dollar, bijkomt.

Opvallend is dat België niet alleen een hoge staatsschuld heeft, maar die ook nog eens sneller zag toenemen dan de rest van de wereld. In dollar gemeten groeiden de overheidsschulden in ons land met 23 procent tot 646 miljard dollar. Per Belgische inwoner bedraagt de staatsschuld 55.765 dollar, wat meer dan vier keer zo veel is als het wereldgemiddelde.

Het onderzoek leert dat de overheden vorig jaar in de strijd tegen de coronapandemie een bedrag leenden dat ze normaal gezien maar in acht jaar tijd lenen. De schuldgroei alleen al bedroeg een zevende van het mondiale bruto binnenlands product (bbp), meer dan wat nodig was om de economie te steunen na de financiële crisis.

Zweden en Zwitserland

In absolute termen waren de Verenigde Staten, China en Japan goed voor de helft van de nieuwe staatsleningen in 2020. Met een begrotingstekort van zowat 20 procent van het bbp ging het Verenigd Koninkrijk relatief gezien het diepst in het rood.