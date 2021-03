Corona, het beest waarop N-VA geen vat krijgt

In de deurenkomedie over de sluiting van de scholen blijven zowel Ben Weyts als Jan Jambon met lege handen achter. Zelden is de N-VA zo weinig meester van de communicatie geweest als in de coronacrisis.

Op het Martelaarsplein werden donderdagmorgen wat wonden gelikt. Zowel op het kabinet van de minister-president als dat van de minister van Onderwijs liet het Overlegcomité van woensdag een bittere nasmaak na. Eerst verloor Jambon de strijd om het openhouden van de scholen, omdat zijn collega’s van de Franse en Duitstalige Gemeenschap hun staart introkken onder druk van de toenemende ziekenhuisopnames, van de federale regering én van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die niet wou dat de winkeliers en kappers de enige gedupeerden zouden zijn. Toen Ben Weyts daarna samen met de onderwijsvakbonden aan de slag ging met wat zijn partijgenoot wel nog uit de brand had weten te slepen - kleuterscholen open en afstandsonderwijs in het lager en secundair - bleef daar al snel helemaal niks meer van over.

Het verschil met de Ik steun Theo-campagne is dat elke duim voor Weyts vertaald kan worden als een blaam voor Jambon.

De bonden zagen het niet zitten om voor die ene week tot aan de paasvakantie over te schakelen op afstandsonderwijs. Ze vinden dat de leraars al genoeg inspanningen hebben gedaan. Dat daarnaast de kleuterleidsters als enigen de vuurlinie in werden gestuurd, ging er al helemaal niet in, omdat zij het meest fysiek contact hebben met kinderen. Weyts stemde in: de paasvakantie werd vervroegd en ouders van kleuters kregen de oproep die zoveel mogelijk thuis te houden.

Om Jambon niet al te openlijk af te vallen, werd de zwartepiet naar de federale regering geschoven. Die had in haar persbericht over de beslissingen van het Overlegcomité de indruk gewekt dat ook afstandsonderwijs geschrapt werd, wat niet het geval was. ‘Maar intussen was het uitzicht op een extra week vakantie al niet meer uit de hoofden te krijgen', luidt het.

In de Vlaamse regering wordt met enige verbazing gekeken naar hoe het finaal gelopen is. ‘Volgende maandag zullen de N-VA’ers wel weer over elkaar struikelen om de staking van het ACV en het ABVV te veroordelen, maar als het over onderwijs gaat, vormen Weyts en de vakbonden één team’, gniffelt een bron. Net daar zit het succes van Weyts. Door te kiezen voor een pacificatie in plaats van een oorlog tegen koepels en bonden heeft hij al tal van onderwijshervormingen die jarenlang vastzaten tot een goed einde gebracht. Ook met zijn theatrale strijd om de scholen in de coronacrisis open te houden, dwong hij bij vriend en vijand respect af. Maar finaal moet hij toch inbinden.

De N-VA trekt de verdediging op zoals alleen die partij dat kan. Donderdag maakte federaal fractieleider Peter De Roover van zijn spreektijd in de Kamer gebruik om zo mogelijk nog theatraler ‘een eerbetoon te brengen aan Ben Weyts, die de voorbije maanden een gigantische ravage bij de jeugd heeft kunnen vermijden’.

Het doet denken aan de Ik steun Theo-campagne die de partij in 2018 opzette om van staatssecretaris Francken een volksheld te maken. Het verschil met toen is dat elk duimpje voor Weyts vertaald kan worden als een blaam voor Jambon, die als lid van het Overlegcomité al maanden mee interfederale beslissingen neemt en verdedigt die voor de achterban bijzonder pijnlijk zijn. Of als een bevestiging van het feit dat veel N-VA’ers Ben Weyts een betere minister-president hadden gevonden dan Jambon, die meer verkleefd is aan het federale niveau.

Ook schade voor De Croo

Jambon neemt daarbij de bluts met de buil. Hij vindt het onverantwoord om een gezondheidscrisis zonder weerga te gebruiken voor het voeren van een politieke strijd, zelfs al wordt hij daardoor meegesleurd in het verfoeide Belgische bad. En dus assumeert hij. 'Wat hadden we anders moeten doen dan de kleuterscholen proberen open te houden? Niets? Is dat beter?', klinkt het in zijn entourage.

Een extra moeilijkheid zijn de persoonlijke verhoudingen. Jambon mag zich dan geregeld gebruuskeerd voelen door de entente van virologen en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) - waarover ook de MR en de PS klagen - maar met premier Alexander De Croo heeft hij een goeie band, sinds hun samenwerking in de regering-Michel. Ook dat maakt hem een doelwit van kritiek uit eigen rangen. Voor de N-VA-fans is De Croo het uithangbord van het ‘Vivaldi-verraad’.

En zo worstelt de partij al een heel jaar met de corona-aanpak, want eerder leverde de sluiting van de horeca al gelijkaardige taferelen op. En met de Vlaamse aanpak van de vaccinatie vielen ook nog geen prijzen te rapen. Vandaar dat zelfs voorzitter Bart De Wever zich hoedt voor forse politieke statements. En ook de grootste concurrent, Open VLD, loopt schade op. De rustige vastheid van De Croo heeft schipbreuk geleden.