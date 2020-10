Corona maakt eenheidsworst van begrotingen

Met investeringen de crisis te lijf gaan: na Vlaanderen en de regering-De Croo maakt ook de Brusselse regering dat voornemen in haar begrotingsplannen. Corona duwt rechts en links in dezelfde richting.

Anderhalf jaar na haar aantreden, maakte de derde regering van minister-president Rudi Vervoort (PS) vrijdag haar meerjarenplanning bekend. Ook in het Brussels Gewest heeft corona lelijk huisgehouden. 1,7 miljard duikt Brussel dit jaar in het rood, voor volgend jaar wordt dat -1,5 miljard. Geld om de put te vullen wordt niet gezocht.

De paars-groene ploeg in de hoofdstad doet daarmee niet anders dan de buren. De federale regering van premier Alexander De Croo (Open VLD), die volgend jaar tegen een gat van 24 miljard aankijkt, plant een budgettaire inspanning van hooguit 900 miljoen, waarbij 150 miljoen is afkomstig uit een vage efficiëntieoefening bij de overheidsdiensten. 'De focus staat in 2021 volledig op bluswerk en relance', luidt het.

Hetzelfde verhaal in Vlaanderen, waar volgend jaar geen euro wordt afgepitst van het tekort van zowat 2 miljard. ‘Maar vanaf 2022 moeten we terugkeren naar een gezond financieel beleid’, zei de Vlaamse minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) eerder. Het fundamentele verschil met Brussel en de federale regering is dat de regering van minister-president Jan Jambon (N-VA) vorig jaar al een besparingstraject van 2,3 miljard heeft uitgetekend. Maar dat was voor corona.

Niet de toegang tot geld maar een gebrek aan vraag is momenteel het probleem voor bedrijven. De overheid kan dat gat vullen. Bart Van Craeynest Voka

En de crisis heeft - zeker tijdelijk - alles veranderd. Het advies van de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds en Centrale Banken om het geld te laten rollen en niet in te zitten met de schuldopbouw heeft de ideologische kloof tussen links en rechts over financieel beleid licht gedempt. Een ander bewijs is de focus op investeringen. Nadat Brussel eerder 0,5 miljard investeringen in tram, bus en metro en de renovatie van de tunnels had aangekondigd, is nu sprake van een budget van 750 miljoen voor energierenovatie, huisvesting en mobiliteit. Dat ligt in de lijn met de federale plannen: 1 miljard euro voor investeringen en 1 miljard tijdelijke relancemaatregelen. Vlaanderen spant de kroon met een relanceplan met 4 miljard investeringen over vier jaar.

Gebrek aan vraag

‘Inzetten op overheidsinvesteringen, is nu de juiste keuze’, zegt Bart Van Craeynest, hoofdeconoom van Voka. ‘Voor bedrijven is de toegang tot geld momenteel niet het acute probleem, maar wel de onzekerheid en een gebrek aan vraag. De overheid kan dat gat opvullen. De voorwaarde is wel dat het om productieve investeringen gaat, met het potentieel om de groei op de lange termijn te verhogen. Alles in digitalisering en klimaat hoort daarbij. Net als mobiliteit, al stel ik me vragen over de NMBS, waar toch al heel veel geld naartoe gaat. Ook van de plannen voor de cultuurinfrastructuur van de Vlaamse regering kan je je afvragen wat dat in een relanceplan doet. Al blijkt uit een recente studie van het IMF wel dat investeringen in entertainment een positief effect hebben op investeringen van de private sector’, zegt Van Craeynest.

De drie regeringen hebben ook gemeen dat ze hun investeringen en relanceplannen buiten hun structurele begrotingsdoelstellingen duwen. De Europese Commissie had daar jarenlang kritiek op, maar door corona worden de teugels gevierd. ‘De Commissie moedigt lidstaten aan investeringen te doen om de impact van de coronacrisis in te perken’, zegt Sven Gatz (Open VLD), de Brusselse minister van Begroting, aan het nieuwsmedium Bruzz. ‘Als geld lenen zo goedkoop is als nu, is dat een berekend risico om te nemen.’