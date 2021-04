Corona raakte vooral werklozen

Veel minder mensen belandden het afgelopen jaar in de werkloosheid. Maar wie al zonder job zat, had veel meer moeilijkheden dan normaal om aan de bak te geraken.

25.000 werklozen vonden een job in 2020. Dat zijn er 2.500 minder dan het jaar voordien of een daling van zo’n 9,2 procent vergeleken met 2019. Werkgevers zetten in crisisperiodes een rem op de aanwervingen. Door het systeem van de tijdelijke werkloosheid en de structurele krapte op onze arbeidsmarkt belandden wel 3,3 procent minder mensen in de werkloosheid. Die lag in 2020 niet veel hoger dan een jaar eerder.