‘Corona verbindt ons ook'

Er sterven zo veel mensen en afscheid nemen is juist nu zo moeilijk. Bijna elke familie overschrijdt de grens van 15 aanwezigen en we gunnen onze doden een volle kerk of aula. Nu wordt begraven met livestream. ‘Die intimiteit maakt het afscheid niet minder waardevol.’

Het is zaterdagochtend, een week geleden en 11 uur, het uur waarop wel meer begraven wordt. Maar we zitten in crematoriumzaal noch kathedraal, thuis op de laptop klikken we op een link in de mailbox en daar verschijnt YouTube. ‘Dienst Pieter’, staat er, al is dat gelogen. De man van wie nu afscheid genomen wordt, heet niet Pieter. Maar privacy gaat hand in hand met respect. Deze dood deed al genoeg pijn.

We kijken en tellen: twaalf volwassenen, drie kinderen, dat is 15. We tellen ook de bloemstukken en die zijn vandaag met meer. We zien een kind wiebelen op de muziek. Onder het beeld lezen we: ‘95 watching now’.

Deze zelfde ochtend verschijnen in Het Belang van Limburg 13 bladzijden met overlijdensberichten van 111 verschillende mensen, zoals altijd in Limburg met foto, lachende gezichten die nu beweend worden. Cornelia stak vanop haar ziekbed de duim nog omhoog, maar ze is ‘zachtjes ingeslapen te Tongeren’. Overal staat dezelfde boodschap: ‘Omwille van Covid-19 zal de uitvaartdienst plaatsvinden in besloten kring.’

‘Dit is geen fijne periode’, zegt Shana De Jonghe, drie dagen later. We zitten in een ontvangstruimte van Uitvaartzorg Smeets in Hasselt. De groetkamers Bach, Chopin, Mozart en Verdi zijn nog leeg, maar in de kleine aula staat een kist met een dood lichaam. We weten niet wie en we vragen niet wie. We vragen ook niet waarom. Maar Shana, funeral manager Zuid-Limburg voor Dela, waar Uitvaartzorg Smeets deel van uitmaakt, haalt er haar iPad bij. ‘We hadden 29 coronadoden, mensen bij wie op het model III C (de officiële aangifte van overlijden, red.) ‘Covid-19’ als doodsoorzaak stond. In 2019 verzorgden we 390 uitvaarten, vandaag zitten we al aan 135. Het is veel.’

Toch is ze dus begonnen met dat ene zinnetje: ‘Dit is geen fijne periode.’ Waarmee De Jonghe, 27 en al negen jaar in de begrafenissector (‘toen ik 14 was, wilde ik al begrafenisondernemer worden’) zegt dat business niet alles is. Natuurlijk ‘draait’ de zaak. ‘Er is veel werk, uitzonderlijk veel, maar het persoonlijke contact met families is compleet weggevallen. We zien de mensen voor het eerst hier, de dag van het afscheid. De rest gebeurt via telefoon of Skype. De viering is het eerste contact. Dat wringt.’

Hoe zwaar Limburg getroffen is door het coronavirus is al vaak beschreven en dit is de praktijk. Het Virga Jesse ziekenhuis in Hasselt is vlakbij. Twee weken geleden merkte De Jonghe dat corona definitief toesloeg. ‘Een medewerker had dat weekend wachtdienst en kreeg de ene telefoon na de andere voor coronapatiënten’, zegt ze. ‘Met de vraag van het ziekenhuis, ook op zondag: ‘Kom de lichamen alstublieft meteen halen.’ Dat gebeurt anders nooit. Maar het virus zou tot 72 uur na de dood overleven op het lichaam en in de ziekenhuizen wil men die dus begrijpelijk liever snel weg. Natuurlijk raken wij ook vol. We hebben een koeling voor negen lichamen, vandaag hebben we er 17 in huis. Dus werd een nieuwe koelwagen geleverd waarin we twaalf extra lichamen kunnen opbaren om die mensen een waardig afscheid te geven.’

Een familie stuurde al een advocaat op ons af omdat ze niet met dertig in onze aula mochten. Die is groot genoeg, argumenteerde hij. Shana De Jonghe Uitvaartzorg Smeets

De voorbije maand veranderde alles. ‘Eerst mochten er nog 30 personen bij zijn, dan 15’, zegt Shana De Jonghe. ‘Dat is niet evident. Neem een kerkdienst: met een pastoor, een ceremoniemeester en vier dragers blijven er maar negen meer over. Veel kerkdiensten zijn er nu niet. Al doet het bisdom wel moeite. In Limburg hebben ze liever geen urne in de kerk, dat mag nu wel. Voor een dienst is de prijs gezakt van 275 naar 80 euro.’

‘We gaan je missen. Veel sterkte aan de hele familie.’ In de chatbox van YouTube tikken mensen trieste emoji’s en hartjes. ‘105 watching now’, de afscheidsdienst voor Pieter is aan de gang. Zijn weduwe heeft gebroken gesproken.

Drie dagen later lopen we met Katleen Schepers door het park aan het kasteel van Brasschaat. Van opleiding is ze juriste, maar sinds elf jaar begeleidt ze uitvaarten. Ze is zaakvoerster van De Zeven Eiken. Op 12 maart begon ze een blog, dagboekintijdenvannood.com, op de moedersite schreef ze een ‘Pleidooi voor een warm afscheid ten tijde van corona’. Livestreaming van afscheidsdiensten deed ze al enkele keren. ‘Familie van een overledene die in het buitenland woont, kan de dienst via een iPad thuis volgen. Je kan dat verschrikkelijk vinden, maar nu is het wel de enige weg om er toch bij te kunnen zijn. De reacties zeggen dat ook. Onlangs begeleidde ik een dienst en later, op het kerkhof, zei de weduwe me: ‘Ik heb onderweg van de aula naar hier ongelooflijk veel berichtjes gekregen van mensen die online volgden. Dat doet zo goed.’

Je hoort het vaker: hopelijk sterft ma of pa nu niet, we zouden hen liefst een prachtig afscheid geven. Maar dat is nu net wat Schepers countert. ‘Sinds de lockdown begeleidden we 14 uitvaarten. In het begin hoor je weerstand en frustratie bij de familie: ‘We kunnen dit niet doen zoals moeder verdiende.’ Mensen voelen zich slachtoffer van corona. Maar nadien hoor ik vaak: ‘Waw, zo kon het dus ook.’ De intimiteit maakt het afscheid niet minder waardevol.’

Uitvaartbegeleidster Katleen Schepers.





‘Ik geloof in een ander palet van kwaliteiten bij zo’n intiem afscheid. Een verjaardagsfeest met honderd mensen of een klein met een beperkte groep leidt tot andere gesprekken. Wij zijn zo gewend dat uitvaarten publieke evenementen zijn waar alle kennissen en collega’s komen, en dat zal zeker waardevol zijn. Maar vaak ben je dan meer bezig met de vraag: wie is er allemaal? Nu valt dat weg. Je moet niet denken aan ‘wat de mensen zeggen’. Zo klein kun je gevoelige dingen op een gevoelige manier zeggen. Ook wat moeilijk was. Het leven is niet enkel een Facebook- gebeuren.’

Hoe pakt ze dat aan? Met 15 aanwezigen kan wat anders nooit kan: ze verwelkomt iedereen bij naam. Ze leest voor wat een afwezige wilde laten voorlezen. ‘Er komen veel meer foto’s en teksten van vrienden of familieleden, van de mensen die er door de omstandigheden niet kunnen bij zijn. Misschien is dat compensatie, maar het zorgt er zeker ook voor dat dat afscheid nog persoonlijker wordt.’

Wat haar telkens opvalt, is de rust. ‘Dat is de grote kwaliteit van deze diensten. Het klinkt klef, maar het is niet anders: je voelt liefde. Er mogen in deze periode van stress en onzekerheid dingen benoemd worden. Ja, het is kak. We kunnen niet knuffelen en je mist nabijheid. Maar meteen kun je die onnodige stress buitensluiten en zo, vind ik, verbindt corona ons ook. Het is een gemeenschappelijke situatie. Ik heb tot vandaag misschien 700 uitvaarten begeleid, maar in deze periode van gedeelde bezorgdheid en onzekerheid lijk ik zelf nog dichter bij de mensen te kunnen komen. We zijn allemaal kwetsbaar nu.’



Negeren

15 mensen is niet veel. Kijk rond, in eigen familie. Drie kinderen, drie schoonkinderen, zes kleinkinderen, dan ben je er bijna. Het wordt schoffelen in de schoonfamilie, neven negeren, broers verbannen naar YouTube. ‘Een familie stuurde een advocaat op ons af’, zegt Shana De Jonghe. ‘Ze waren met dertig, in onze aula konden ze anderhalve meter afstand houden, argumenteerde die. We begrepen dat, maar het mag niet. Zelfs op de begraafplaats niet, want dan wordt het een samenscholing.’



Een andere familie stond in één week twee keer in haar aula. Eerst overleed vader, een paar dagen later moeder. ‘Het systeem van groeten moesten we aanpassen. Wie dat wenst, krijgt een sleutel van de groetkamer waar hun dierbare opgebaard ligt, ze kunnen er 24 uur op 24 bij. Dat kan nu niet. Er is maar één uur begroeting mogelijk en er mogen telkens maar vijf mensen tegelijk in de groetkamer.’



Bij zo'n intiem afscheid kan je gevoelige dingen op een gevoelige manier zeggen. Ook wat moeilijk was. Het leven is niet enkel een Facebook-gebeuren. Katleen Schepers De Zeven Eiken





Zo verandert corona alles, ook het werk zelf. ‘De Covid-doden gaan in twee sani- hoezen (lijkzakken, red.), terwijl dat er anders maar één is. Ze verzorgen kan pas 72 uur later. We kochten zes speciale pakken, zes veiligheidsbrillen, we vonden 300 mondmaskers. Je doet alles voorzichtiger.’



In een klein hoekje van Het Belang van Limburg, naast Cornelia met de opgestoken duim, stond afgelopen zaterdag het bericht van het overlijden van Zuster Gaudentia, geboren als Maria Lambrechts. Ze zou op 25 april 80 worden, ‘de uitnodiging was klaar’, maar ze overleed op 2 april. Dat deed ze in een ziekenhuis in Leuven en dat deed ze alleen. ‘Sinds 14 maart was bezoek niet meer mogelijk’, zegt haar zus Flore. ‘Dinsdag had ik haar nog aan de telefoon. Dat was het afscheid.’

We staan op de Stadsbegraafplaats van Leuven. Een grijze wagen rijdt het pad op. Erachter lopen twee mensen van de begrafenisondernemer en dan, twee per twee en met afstand, de stoet. Drie kloosterzusters van de Zusters van Maria, haar congregatie in Leuven, gevolgd door haar eigen zussen en broers. 15 mensen.

Ze sukkelde al vroeg in het leven met de gezondheid, twee kunstkleppen waren nodig, ook de nieren gaven zorgen. Een tijd geleden werd Marieke, zo noemde haar familie haar, ernstig ziek. Naar spoed. Naar intensieve. Endocarditis, zei de dokter, en ook: ‘We kunnen opereren, dan heb je 20 procent kans te overleven. Ofwel opereren we niet. Dan heb je nog een paar weken.’

‘Zij koos voor het leven’, zegt haar zus Flore, ook kloosterzuster in dezelfde orde. ‘Marieke zei: ‘Ik ga bij die 20 procent zijn.’

Corona velde Zuster Gaudentia niet, maar corona zorgt vandaag voor dit afscheid. Ze hoorde dus toch bij die 80 procent en toen ze op 2 april overleed, moest de familie niet haar 80ste verjaardagsfeest organiseren, maar deze uitvaart. Terwijl ze hier staan, vieren haar medezusters haar leven in de kapel van het klooster. Een echte afscheidsdienst is voor later, zegt Flore. ‘Na corona.’



Zakdoek vol

Maar nu, na wat woorden van zuster overste, psalm 73 en een tekst van Manu Verhulst, groet iedereen de eenvoudige kist. Met afstand, alleen koppels schuifelen in elkaars elleboog, steunen en snuiten een zakdoek vol. ‘We waren met veertien kinderen, zeven broers en zeven zussen. Elf leven nog, maar alle elf konden ze niet komen. Een zus woont alleen, maar die mocht dus niet in de auto bij iemand anders. Een andere zus zit in een woon-zorgcentrum, die weet nog niet dat Marieke gestorven is.’ Ze stappen weg. Flore maakt nog wat foto’s. Van de kist met bloemen. Van het kruis met Mariekes naam.



Nu de familie weg is, gaan stadsarbeiders Peter en Luc, die op afstand luisterden, aan het werk. Maar ook nu dicteert corona het protocol. ‘Normaal laten we de kist met vier dragers en aan touwen in de put’, zegt Roel Van Roosbroeck, verantwoordelijk voor de begraafplaatsen van de stad Leuven. ‘Dat kan nu niet. Omdat vier dragers niet op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen werken.’

Peter en Luc rollen de kist met het lichaam van Zuster Gaudentia zacht tot waar ze zal rusten. Dan rijden ze een oranje graafmachine tot bij dezelfde plek. Twee touwen worden onder de kist gelegd en verbonden met de graafklep. De donkere kist wordt opgetild en zakt zacht in de grond. In de aarde die er nadien opvalt, zit een paardenbloem. Zuster Gaudentia rust naast Lydie Scheerlinck en Marie-Lou Sliepers.

Shana De Jonghe, funeral manager in Hasselt.





Twee dagen later, het is donderdag, is het nog onzeker hoeveel pagina’s met overlijdens Het Belang van Limburg van vandaag zal tellen. Maar de trend zet door. Een week eerder waren op donderdagochtend 48 berichten gereserveerd, uiteindelijk werden dat er 111. Nu staat de voorlopige teller op 56. ‘Tot vrijdagavond 19 uur komen er berichten bij’, zegt hoofdredacteur Ivo Vandekerckhove. ‘Het kunnen meer dan 13 bladzijden worden. Het is nog vroeg.’

‘Dit gaat nog lang nazinderen’, denkt Shana De Jonghe. ‘Bijna wordt afstand de nieuwe norm. Dat vind ik jammer. Als ik later zal terugkijken op mijn leven in de uitvaartsector zal dit de periode zijn die me het felst zal bijblijven. We kunnen de mensen vandaag niet bijstaan zoals we zouden willen. Wat ik wel merk, is dat mensen hier beter voorbereid komen. Misschien is de reden eenvoudig. Vaak weten ze al tien dagen dat hun dierbare het niet zal halen. In de kist worden veel brieven meegegeven van mensen die er niet kunnen bij zijn. Voor kinderen ontwikkelden we een rouw-app. Ook die wordt meer gebruikt.’