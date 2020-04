Coronabonus van 1.450 euro voor dokters en verplegers

Dokters en verplegers in ziekenhuizen kunnen rekenen op een bonus van 1.450 euro.

De regering-Wilmès heeft een batterij aan bijkomende maatregelen klaar, zodat wie kan werken ook echt aan de slag gaat. Ook het zorgpersoneel kan rekenen op een financieel extraatje.

Dokters, verplegers, apothekers en alle andere zorgverstrekkers in de ziekenhuizen krijgen een Covid-19-bonus van 1.450 euro. Dat is een van de maatregelen waarover de regering-Wilmès een akkoord heeft in de strijd tegen het coronavirus en de impact daarvan. De regering rekent op 10.000 aanvragen, wat de kostprijs op 14,5 miljoen euro brengt. Daar bovenop wordt voorzien in een verlaging van de persoonlijke RSZ-bijdragen.

10.000 Aanvragen De regering schat dat 10.000 dokters en verplegers een aanvraag zullen doen voor de premie.

Om te vermijden dat de coronacrisis een economische kaalslag wordt, heeft de regeringstop donderdagavond nog een batterij aan maatregelen uitgewerkt. De regering wil vooral mensen die aan de slag zijn of gaan een stimulans geven.

Overuren

Een eerste reeks voorstellen komt neer op financiële stimuli voor wie aan de slag is en blijft. Het gaat om de zogenaamde coronabonus, die minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) al voorstelde. Die moet bedrijven toelaten werknemers een premie van 1.000 euro te geven, zonder dat ze daar fiscale of sociale bijdragen op moeten betalen. Het kost de schatkist niets, want het gaat om een bijkomende verloning naar aanleiding van de Covid-19-pandemie.

Voor bijkomende overuren zou voor vitale sectoren de regel zoals in de horeca worden toegepast, waardoor overuren goedkoper worden voor de werkgever. Ook dat zou de overheid niets kosten, omdat het gaat om bijkomende uren die in normale omstandigheden niet worden gepresteerd.

Vitale sectoren

Voor wie prestaties levert in vitale sectoren wordt ook voorzien in twee extra vakantiedagen. Opnieuw kost dat de overheid niets. Wel een budgettaire impact heeft het voorstel van minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) om de RSZ-bijdrage van werknemers in vitale sectoren te verlagen. Dat zou 44 miljoen euro kosten.

Een tweede batterij zijn maatregelen om meer mensen aan het werk te krijgen en te verzekeren dat bedrijven kunnen blijven draaien. Het gaat om een versoepeling van de glijdende werktijden en uurroosters, en gelegenheidswerk. Ook wil de regering korte opeenvolgende contracten toelaten.

Voor studenten zou een platform worden opgezet, waardoor ze gemakkelijk in andere sectoren dan de horeca aan de slag kunnen gaan. De uren die studenten presteren in coronatijden zouden ook buiten hun maximumpakket vallen.

Eerder lekte al uit dat het mogelijk wordt een uitkering voor tijdelijke werkloosheid te combineren met een tijdelijke job in vitale sectoren. Zo’n combinatie wordt ook mogelijk voor wie in tijdskrediet of brugpensioen zit. Dat heeft een positieve impact op de begroting.

Flexi-jobs

Voorts ligt het liberale voorstel op tafel flexi-jobs uit te breiden en interim-arbeid in te zetten als zich door de coronacrisis personeelstekorten voordoen. Ook asielzoekers kunnen worden ingeschakeld.

Voor zelfstandigen worden allerlei mogelijkheden gecreëerd, zodat ze niet helemaal zonder inkomen vallen als ze hun activiteiten moeten stopzetten of op een laag pitje zetten.

Het gaat om voorstellen van de tien partijen die de regering-Wilmès met volmachten hebben gesteund. Het pakket wordt zaterdag nog voorgelegd aan de vergadering tussen de regeringstop en de partijvoorzitters. Het komt boven op de bazooka van 50 miljard euro, waarmee De Croo al uitpakte.