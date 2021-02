Coronacijfers blijven licht dalen

Het gemiddelde dagelijkse aantal nieuwe ziekenhuisopnames vanwege covid-19 daalde in de voorbije 7 dagen tot 119 (-4 procent). Het gemiddelde aantal overlijdens bedroeg van 10 tot 16 februari, de jongste zeven dagen waarvoor geconsolideerde cijfers bekend zijn, nog 39 per dag. Dat is een daling van 5 procent tegenover een week eerder. Ook het gemiddelde aantal nieuw geregistreerde besmettingen in de periode van 10 tot 16 februari daalde met 5 procent tot 1.886,4.