Coronacijfers: we doen het goed, maar nog niet geweldig

Met een paar dagen op rij dalende coronacijfers op alle niveaus is er reden voor voorzichtig optimisme. Maar de situatie is nog te fragiel om victorie te kraaien, waarschuwen experts.

'We mogen best trots zijn. We doen het wel degelijk goed.' Sciensano-viroloog Steven Van Gucht herhaalt het twee keer als we hem aan de lijn krijgen voor wat duiding bij de coronacijfers van de voorbije dagen. Met een reeksje dalingen in zowat alle parameters - besmettingen, ziekenhuisbezetting en -opnames en positiviteitsratio - is er na weken bibberen reden voor wat voorzichtig optimisme.

Al wil Van Gucht niet te hoog van de toren blazen. 'De huidige situatie zou ik eerder omschrijven als een plateaufase met een licht dalende trend. We zitten dan wel met een licht neergaande beweging, maar het gaat heel traag.'

Wie even uitzoomt, merkt waar Van Gucht het over heeft. Wie alleen de cijfers van de voorbije periode bekijkt, ziet een neergaande trend. Wie de cijfers op de langere termijn ernaast legt, ziet vooral een rustig kabbelende beweging, die al maanden rond hetzelfde niveau blijft hangen (zie grafieken).

Dat op basis van deze nog pril positieve cijfers toch enige opluchting waar te nemen valt, is voor een stuk te danken aan de grimmige scenario's die her en der werden geschetst over een nakende derde golf. De vrees was dat de huidige maatregelen de meer besmettelijke Britse variant van het coronavirus niet in de tang zouden kunnen houden. 'Maar de voorbije weken maken duidelijk dat als we ons aan de maatregelen houden, we erin slagen dat te absorberen', zegt Van Gucht.

Britse variant

Die Britse variant is ondertussen in opmars. 'We schatten het aandeel van de Britse variant momenteel ergens tussen 35 en de 55 procent van het totale aantal besmettingen', zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt). 'Tegen begin maart zal dat cijfer rond 80 procent zitten, een maand later boven 95 procent.'

Dat maakt de huidige situatie complex en fragiel, waarschuwt zowel Molenberghs als Van Gucht. Het plateau waar we ons momenteel op bevinden, ligt nog altijd te hoog om ook maar enigszins comfortabel te noemen. Als de meer besmettelijke Britse variant daarin ook maar een beetje meer ruimte krijgt, kan dat de inspanningen van de voorbije maanden weleens razendsnel tenietdoen.

Jojoval

Hoewel hier en daar op basis van de huidige cijfers druk wordt gezet om te versoepelen - in Franstalig België pleit MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez voor een heropening van de restaurants op 21 maart, in Vlaanderen mikt N-VA-voorzitter Bart De Wever op Pasen - lijkt dat dus nog niet meteen aan de orde.

'Wat we de voorbije maanden net zo goed hebben gedaan, is niet in de jojoval trappen', zegt Van Gucht. 'Versoepelen om dan erna weer extra hard te moeten ingrijpen, dat wil je net vermijden. Consistentie is het allerbeste dat we kunnen hebben. Het is ooit anders geweest, maar nu kijkt het buitenland met respect en interesse naar het evenwicht dat we hier hebben gevonden. Dat mogen we niet te grabbel gooien, we zijn nog niet uit de gevarenzone.'

Ook Molenberghs benadrukt dat we nog even op onze tanden moeten bijten, maar reikt ook perspectief aan. 'Over een paar weken zal er weer een seizoenseffect waarneembaar zijn. Als het weer mooier wordt en de ramen en deuren weer open kunnen en we meer buiten kunnen doen, zal dat een positief effect hebben op de cijfers.'