Coronacommunicatie loopt blauwtje

Dat het Overlegcomité vorige week besloot niet mee te delen dat de coronamaatregelen formeel tot 1 maart verlengd worden, deukt het vertrouwen. De Vlaamse werkgevers smeken om perspectief.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) had woensdag wat uit te leggen nadat ze dinsdag een verlenging van de coronamaatregelen tot 1 maart had gepubliceerd in het Staatsblad. Volgens Verlinden moeten we ons niet blindstaren op die datum. Het vorige ministerieel besluit verviel op 15 januari en moest dus verlengd worden. En dat gebeurt doorgaans met een week of zes, luidde haar uitleg.

Daar zijn wel wat bedenkingen bij te plaatsen. De voorbije maanden werden ministeriële besluiten ingevoerd of verlengd na een aankondiging op een Overlegcomité. Dat Overlegcomité was vorige vrijdag. Behalve over de heropening van de rijscholen werd daar summier over gecommuniceerd. Maar het werd wel beslist, blijkt uit de notulen die De Tijd kon inkijken. ‘De geldigheidsduur van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 wordt verlengd tot 1 maart 2021, behalve een andersluidende beslissing in functie van de epidemiologische toestand’, luidt de conclusie van het Overlegcomité.

Krokusvakantie

‘Men wilde de effecten afwachten van de terugkerende scholieren en reizigers en van de Britse coronavariant. Daarom werd beslist te verlengen tot na de krokusvakantie', zegt een regeringsbron.

Dat werd dus niet gecommuniceerd. Bewust, zeggen meerdere bronnen. ‘Men wilde vermijden de indruk te wekken dat voor 1 maart niet kon worden versoepeld, wat niet zo is. Op 22 januari is er een nieuw Overlegcomité waar alles opnieuw wordt geëvalueerd. Maar dat opzet is mislukt’, zegt een bron in de federale meerderheid.

Op zich maakt het weinig verschil. Niemand gaat er nog vanuit dat morgen de cafés weer opengaan. Maar de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka is boos dat de regeringen de hoop de kop indrukken van kappers en andere contactberoepen, nadat er meerdere signalen waren gekomen dat ze kans maakten op een heropstart.