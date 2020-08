Coronahausse begint te vertragen

De heropflakkering van het aantal coronagevallen lijkt alweer af te toppen.

Het aantal besmettingen klopte in de afgelopen week af op een totaal van 4.061. Per dag kwamen er zo gemiddeld 580,1 besmettingen bij. Tijdens de voorbije week raakten 16 procent meer mensen geïnfecteerd dan een week voordien.

Daarmee lijkt de heropflakkering te vertragen. 'We zien nog steeds een toename van het aantal nieuwe gevallen, maar die toename is de voorbije dagen wel minder groot geworden', zegt de viroloog Steven Van Gucht.

Dagpiek

Sinds 4 augustus neemt het aantal bijkomende infecties per dag af. Die dag werden 775 nieuwe positieve gevallen geregistreerd en dat aantal zakte de dagen erna geleidelijk aan. Zo'n toename van meer dan 700 gevallen per dag werd sinds eind april niet meer genoteerd. Het is vroeg om daarover een verregaand oordeel te vellen, maar de tweede dagpiek ligt misschien al achter ons.

Dat de curve in de groei van het aantal besmettingen afvlakt, is goed nieuws. Die vertraging in de groei verhult evenwel aanzienlijke verschillen tussen de provincies. In de provincie Antwerpen lijkt de stijging van het aantal besmettingen een halt toegeroepen te zijn. Deze week noteerde de provincie 1.440 besmette personen, de week ervoor waren dat er ook al 1.335. De toename in het aantal besmettingen topt dus af.

In de stad Antwerpen begint het aantal bijkomende besmettingen zelfs af te nemen. 'Dat zou kunnen betekenen dat hier de piek achter ons ligt', zegt Van Gucht.

Luik en Brussel

Waar de toename in de provincie Antwerpen stagneert, gaan de cijfers voor de provincie Luik en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw de hoogte in. In Luik raakten de voorbije week 454 extra mensen besmet, 144 meer dan een week voordien. Het Brussels Gewest telde de voorbije week 523 besmette gevallen of 152 procent meer dan een week eerder.

De afgelopen week werden per dag gemiddeld 27 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat brengt het totaal in de afgelopen week op 285 mensen, waarvan 69 op intensieve zorgen. Ter vergelijking: in de ergste periode eind maart en begin april waren er dagelijks om en bij de 500 ziekenhuisopnames. Opvallend is dat een derde van het aantal opnames in een ziekenhuis in Brussel gebeurt.