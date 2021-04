Coronanieuws kaapt alle media-aandacht

Politiek nieuws kreeg vorig jaar in de tv-journaals nog maar de helft van de zendtijd van het jaar ervoor. De coronaberichtgeving slorpte al het andere nieuws op.

Wetenschappers van de Antwerpse universiteit, onder leiding van de politicoloog Stefaan Walgraeve, volgen al sinds 2003 de dagelijkse journaals op VTM en Eén. Nooit eerder zagen ze één onderwerp zo vaak aan bod komen als corona in 2020. ‘Wellicht zouden we moeten teruggaan tot de oorlog om zo'n dominantie van één thema te vinden’, schrijven ze.

23 dagen Er waren 23 dagen waarop het 'Het journaal' op Eén alleen coronanieuws bracht.

Terwijl de lengte van de journaals met gemiddeld 18 procent toenam, ging ongeveer 60 procent van de zendtijd naar coronanieuws. In de periode februari-mei, juli en oktober liep dat op tot 80 à 90 procent. De onderzoekers telden zelfs 23 dagen op Eén en negen dagen op VTM waarop het nieuws alleen over corona ging.

Politiek

Het grootste slachtoffer van het virus in de journaals was het politieke nieuws, waarvan het aandeel halveerde tot 17 procent op Eén en 13,3 procent op VTM. ‘2020 was nochtans een politiek nieuwswaardig jaar met de aanslepende nationale regeringsvorming, die in oktober culmineerde in het aantreden van de regering-De Croo’, luidt het.

Ook de berichtgeving over mobiliteit en migratie leek in coronatijden te verdampen. Thema’s waar als gevolg van de coronacrisis veel over te vertellen viel, zoals onderwijs en toerisme, kregen plots veel meer aandacht.

Buitenland

Iets meer onder de waterlijn stellen de wetenschappers vast dat de coronacrisis een al langer bestaande trend nog versterkt heeft: de aandacht voor buitenlands nieuws ging opnieuw fors naar omlaag. Op Eén waren nog maar 21,7 procent buitenlandse items, op VTM nog maar 16,6 procent. En een flink stuk van dat nieuws ging, opnieuw, over corona.