Coronapas: kleine moeite, grote politieke schade

De Vlaamse beleidspartijen lopen spitsroeden omdat het 'rijk der vrijheid' na amper een maand alweer door mondmaskers en QR-codes wordt ingesnoerd. ‘Ik had die term niet gebruikt’, zegt biostatisticus Geert Molenberghs.

Een uitspraak van Frank Vandenbroucke (Vooruit) in de Kamer werd de voorbije dagen gretig opgepikt door antivaxers. De minister van Volksgezondheid deelde mee dat 60 procent van de coronapatiënten die op intensieve zorg liggen in Vlaanderen volledig gevaccineerd zijn. Daaruit concluderen dat het vaccin niet werkt, is statistisch makkelijk te doorprikken. Er zijn namelijk negen keer meer gevaccineerde dan ongevaccineerde volwassen Vlamingen.

In Vlaanderen zijn het niet de mensen die op restaurant gaan, die zich niet hebben laten vaccineren. Bart De Wever Voorzitter N-VA

‘Het vaccin werkt uiteraard wel, want een jaar geleden waren de besmettings- en opnamecijfers veel hoger’, zegt professor Geert Molenberghs (KU Leuven). ‘Maar het is niet perfect en de deltavariant is heel besmettelijk. We proberen nu te vermijden dat het aantal bezette bedden op intensieve zorg naar 600 gaat, want dan moeten de ziekenhuizen weer reguliere zorg beginnen af te bouwen.'

De essentie Volgens biostatisticus Geert Molenberghs moeten de nieuwe maatregelen van het Overlegcomité volstaan om een nieuwe lockdown te vermijden.

Politiek is de schade echter groot voor de Vlaamse beleidspartijen.

N-VA zegt dat Vivaldi de Vlaamse regering het mes op de keel heeft gezet.

Een jaar geleden was die zorg al afgebouwd. 'Een nieuwe lockdown is dus echt niet nodig', zegt Molenberghs. 'Wel moeten enkele verdedigingslijnen worden aangescherpt. Meer telewerk, zodat er minder mensen in het openbaar vervoer of in de kantine zitten. Mondmaskers in binnenruimtes, die de hoeveelheid aerosolen doen dalen. En het Covid Safe Ticket (CST), dat moet vermijden dat stromen ongevaccineerden vanuit Brussel, Wallonië of de buurlanden naar Vlaanderen afzakken. Al moet dat gepaard gaan met een mondmasker of een goede ventilatie, zoals in de horeca. Want ik ga akkoord met wie zegt dat het CST ten onrechte het gevoel geeft dat alles veilig is zodra men de QR-scanner is gepasseerd’, zegt Molenberghs.

Vaccinatie afdwingen

In de Wetstraat wordt het ware doel van het CST - vaccinatie afdwingen - niet verhuld. In Frankrijk heeft de coronapas het aantal inentingen stevig de hoogte ingejaagd. Maar in Vlaanderen is 80 procent van de bevolking ingeënt. De winst die uit het CST kan komen, is dus miniem. 'Het zijn niet de mensen die op restaurant gaan, die zich niet hebben laten inenten', zei Bart De Wever woensdag in 'Terzake'. De N-VA-voorzitter wijst erop hoe vooral migrantenpopulaties moeilijk konden worden overtuigd. In Brussel, waar de vaccinatiegraad 55 procent is, zou het CST wel kunnen helpen, maar tonen mediareportages aan dat danscafés er losjes mee omspringen en dat er amper handhaving is.

Lees Meer Batterij maatregelen moet vierde golf tegenhouden

Met een uithaal naar de federale regering die Vlaanderen het mes op de keel zette -mondmaskers in de horeca of CST - moest de N-VA-voorzitter de meubelen redden voor zijn minister-president Jan Jambon (N-VA). Die stemde vanuit Dubai in met de beslissingen van het Overlegcomité. Dat Jambons 'rijk der vrijheid' na amper een maand ingesnoerd wordt door maskers en pasjes en dat Brussel en Wallonië geen extra inspanningen opgelegd kregen, zet alle Vlaamse beleidspartijen in een schietkraam. Het Vlaams Belang kon woensdag zowel inhakken op de N-VA als op Vivaldi en tegelijk de privacy van antivaxers verdedigen.