Coronasteun prelude van Vivaldi-clash

Voor de PS is het geen uitgemaakte zaak dat de coronasteun eind september wordt stopgezet, voor Open VLD en CD&V wel. Het is een opwarmertje voor de ideologische clash van het najaar.

Het is ongebruikelijk dat regeringspartijen aangeven dat het binnenkort gaat kletteren in de coalitie. In de huidige federale regering kunnen de coalitiepartners niet genoeg benadrukken dat het vanaf september zover is. Het lijkt een manier om zichzelf weer relevant te maken, nadat de coronacrisis de ideologische debatten over begroting, besparingen, hervormingen, kernenergie en migratie anderhalf jaar naar de achtergrond heeft geduwd. Die komen er na het reces allemaal aan.

Alle economische parameters staan op groen, de stolp mag stilaan van onze economie. Vincent Van Peteghem (CD&V) Minister van Financiën

Vooral Open VLD wil bewijzen dat tegenover de hogere uitgaven voor de laagste pensioenen, uitkeringen en lonen ook maatregelen staan om het begrotingstekort en de staatsschuld af te bouwen, nadat corona en bijna twee jaar nongoverno de cijfers hebben doen ontsporen.

In De Zondag zei staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD) dat de tijd is aangebroken om de economie vanonder de stolp te halen wanneer eind september de coronasteunmaatregelen aflopen. 'Een vrees van mij is dat de crisismaatregelen blijven plakken. We moeten duidelijk maken dat de coronamaatregelen niet verlengd worden. We mogen alleen nog uitzonderingen toestaan voor sectoren die nog altijd dicht zijn. Ik zal daar streng over waken.'

Maar dat is voor de PS nog geen uitgemaakte zaak, zei staatssecretaris Thomas Dermine op Radio 1. 'We hebben een marathon van meer dan een jaar gelopen. Het zou dom zijn te stoppen, nu we vijf meter voor de finish zijn. Iedereen moet uit de crisis zijn voor we stoppen.'

Horeca vraagt verlenging in Vlaanderen

Het lijkt een semantische discussie, maar ook CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem sprong er op Twitter op. Ook CD&V moet zich onderscheiden en doet dat door wat meer naar rechts te hellen in de debatten over begroting en hervormingen. 'Niet akkoord. Het wordt stilaan tijd dat we de coronasteunmaatregelen stopzetten. Tijdelijk en gericht waren steeds onze uitgangspunten. Alle economische parameters staan op groen, de stolp mag stilaan van onze economie', tweette de minister van Financiën.