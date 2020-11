Coronavirus sluimert lang na

Van de mensen die twee of meer maanden geleden geïnfecteerd raakten door het coronavirus, vertoont meer dan één op de vijf nog steeds symptomen. Dat blijkt uit de resultaten van de Grote Coronastudie van de Universiteit Antwerpen

De wetenschappers vroegen dfaan de deelnemers ook of ze iemand kenden uit hun directe omgeving die ernstig ziek werd door COVID-19. Bijna twee derde, of 65 procent, antwoordde daarop positief, terwijl dat aantal in de periode juni-september niet boven de 50 procent uitkwam. De meerderheid van de gekende besmette mensen heeft de ziekte thuis uitgeziekt. Ongeveer een op de zes kent ook iemand die overleed aan de ziekte.