Corruptie-onderzoek naar Limburgse sp.a'er en De Voorzorg-topman

De federale gerechtelijke politie van Limburg heeft dinsdag een tiental huiszoekingen uitgevoerd in de regio Hasselt. De centrale figuur in het onderzoek is de 54-jarige Hasselaar Tony Coonen, die onder andere directeur is van De Voorzorg in Hasselt en nog tientallen andere mandaten bekleedt in Hasselt. Coonen is ook actief bij de sp.a en was nog lijstduwer voor de Kamer in 2019.