‘Cortisone verlaagt sterftegraad bij zwaar zieke covidpatiënten’

‘Onze gehospitaliseerde Covid-19-patiënten zijn deze keer iets jonger.’ Ziekenhuizen over de verschillen tussen de eerste coronagolf en de groeiende instroom van de voorbije weken. ‘Op intensieve dienen we nu systematisch cortisone toe.’

De sterke toename van het aantal coronabesmettingen de voorbije weken manifesteert zich nadrukkelijk in de ziekenhuisstatistieken: dagelijks worden gemiddeld 113 patiënten opgenomen, meldt het gezondheidsinstituut Sciensano maandag. 1.329 mensen liggen met Covid-19 in de Belgische ziekenhuizen.

Dat is meteen het hoogste peil sinds 22 mei, zij het nog altijd fors minder tegenover bijna 7.000 op het hoogtepunt van de epidemie. 243 patiënten worden behandeld op intensieve zorg. Ook dat is het hoogste peil sinds eind mei. Ter vergelijking: op het moment van de coronapiek in april lagen bijna 6.000 patiënten in het ziekenhuis, van wie 1.300 op intensieve zorg.

Los van de cijfers rijzen andere vragen. Kunnen patiënten vandaag beter behandeld worden dan tijdens de eerste golf? Lopen ernstig zieke Covid-19-patiënten nu minder risico om te overlijden?

Daarvan verwachten we op termijn zeker een effect. Tijdens de eerste golf dienden we cortisone sporadisch toe, maar we doen dat nu al geruime tijd systematisch. Dominique Benoit Diensthoofd intensieve zorg UZ Gent

‘Het is nog te vroeg om te oordelen of de mortaliteit onder de covidpatiënten op intensieve lager uitvalt dan tijdens de eerste golf’, zegt Dominique Benoit, diensthoofd intensieve zorg van het UZ Gent, waar ze nu een vijfde van het aantal patiënten hebben vergeleken met de piek in de lente. ‘Tijdens de eerste golf overleed zo’n 20 procent, of 1 op 5 van de covidpatiënten op intensieve zorg. Tot dusver zien we bij de covidpatiënten op onze afdeling nog altijd dezelfde beademingsduur, gemiddeld twee weken, en ligduur als tijdens de eerste golf.’

Systematisch cortisonegebruik

Al is er wel een belangrijk verschil. ‘Klinische studies wijzen uit dat cortisone de mortaliteit onder ernstig zieke patiënten van 40 naar 30 procent doet dalen’, zegt Benoit. ‘Daarvan verwachten we op termijn zeker een effect. Tijdens de eerste golf dienden we cortisone sporadisch toe, maar we doen dat nu al geruime tijd systematisch.’

Ook Guy Hans, medisch directeur van het UZ Antwerpen, verwijst naar de beschikbaarheid van betere en gerichtere medicatie. ‘Terwijl we bij het begin van de eerste golf niets hadden, hebben we nu een pak behandelprotocols. We kunnen bijvoorbeeld corticosteroïden en een antiviraal middel als remdesivir zelfs al vroegtijdig toedienen, ook aan covidpatiënten die niet op intensieve liggen.’

Benoit ziet nog een verschil met de eerste golf. ‘Toen zagen we in het UZ Gent op intensieve alleen patiënten die ziek waren door Covid-19 en dus de typische symptomen vertoonden, zoals een longontsteking. Vandaag zien we op intensieve ook mensen die besmet zijn met het virus, maar daar niet ziek door worden. Ze liggen postoperatief zonder beademing op intensieve, met bijvoorbeeld een maagbloeding of een darmperforatie. Dergelijke gevallen geven aan dat het virus sterk circuleert onder de bevolking. Omdat ze positief testten op Covid-19 moeten we ze isoleren. Dat weegt op de capaciteit van het ziekenhuis.’

In het UZ Antwerpen stelt Hans vast dat minder patiënten op intensieve zorg geïntubeerd moeten worden dan tijdens de eerste golf. ‘Misschien heeft dat ermee te maken dat onze globale Covid-19-populatie, dus ook de patiënten die niet op intensieve liggen, deze keer iets jonger is en minder belast is met andere risicofactoren. Grondig onderzoek moet dat uitwijzen. Het is alleszins zeer gunstig, omdat die patiënten minder lang op intensieve moeten blijven en meer overlevingskans hebben.’