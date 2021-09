Crevits laat subsidies en steun aan 3M controleren

De miljoenen aan Vlaamse subsidies en 'ecologische' steun aan 3M worden onder de loep genomen. Minister van Economie Hilde Crevits onderzoekt of een terugvordering mogelijk is.

Een voorwaarde voor die steun is een attest van het Departement Omgeving 'waaruit blijkt dat de nieuwe producten en technologieën geen negatief effect hebben op het leefmilieu of dit zoveel mogelijk beogen te beperken'.

Terugvordering?

Crevits verwijst zelf naar de strategische transformatie- of ecologiesteun die verschillende ministers de voorbije jaren drie keer toekenden. Het gaat om ecologiesteun (887.542,56 euro) in 2014 voor een investering voor de productie van solventvrije kleefstoffen. Daarnaast was er in 2018 strategische transformatiesteun (303.925,60 euro) voor opleidingen en een jaar nadien ecologiesteun (341.235 euro) voor investeringen in een nieuwe thermische oxidatie-eenheid.