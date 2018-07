Criminaliteit daalt zesde jaar op rij

Er waren vorig jaar minder woninginbraken en minder aangiftes van extremisme en radicalisering. De onlinefraude nam wel met bijna 6 procent toe. Dat blijkt uit nieuwe criminaliteitscijfers van de politie.

Premier Charles Michel klopte zichzelf op de borst. Dalende criminaliteitscijfers zijn altijd een opsteker.

Gerecht en politie hebben een aantal instrumenten nodig om de toenemende cybercriminaliteit het hoofd te kunnen bieden. Dat stelden de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, Koen Geens en Jan Jambon, in De Ochtend, op de nieuwe criminaliteitscijfers. Daaruit blijkt dat de traditionele criminaliteit blijft dalen, maar de cybercriminaliteit toeneemt.

Volgens Geens zijn er meer gespecialiseerde mensen nodig om de nieuwe vormen van cybercriminaliteit te detecteren. Ook is er nood aan aangepaste informatica en bijzondere opsporingsmethoden om in computersystemen in te breken of op het internet te patrouilleren. Tenslotte moet de rechter dergelijke vormen van gesofisticeerde criminaliteit kunnen bestraffen.

Jambon erkende dat er nood is aan voldoende gespecialiseerd personeel om cybercriminaliteit te kunnen bestrijden. 'Bijkomende aanwervingen zijn zeer gewenst. Daarvoor moet de rekruterings- en verloningsmechanisme aangepast worden', want dergelijke mensen zijn zeer gewenst in de privé, aldus de minister van Binnenlandse Zaken.

Dark number

De daling van de criminaliteitscijfers heeft volgens Jan Jambon te maken met de maatschappelijke evolutie, de efficiëntere werking van de politie en het inzetten van technologie. Hij wees erop dat er momenteel een veiligheidsmonitor loopt. Daarbij wordt aan de mensen gevraagd of ze slachtoffer van criminaliteit zijn geweest. Door deze monitor te kruisen met de criminaliteitscijfers moet volgens de minister blijken hoe groot het 'dark number' is.

Voor Koen Geens heeft repressie ook bijgedragen tot de daling van de criminaliteitscijfers. Dat er strenger wordt opgetreden en de strafuitvoering beter loopt, heeft volgens hem een preventief effect. De minister van Justitie vermoedt ook dat het 'dark number' bij cybercriminaliteit hoger ligt dan bij de traditionele criminaliteit.

De politie nuanceert zelf ook de dalende criminaliteitscijfers. Met 860.604 geregistreerde misdaden, een afname met 3,2 procent in vergelijking met 2016 (888.735 feiten), zet de dalende trend van de criminaliteitscijfers zich wel door. 'Een belangrijke daling sinds het begin van de metingen (...), maar dit betekent niet dat de criminaliteit gedaald is', nuanceert de politie zelf.

Een mogelijke verklaring voor de afname is dat het door de toename van het aantal camera's, inbraakpreventie en de aanwezigheid van politie en militairen op straat moeilijker is geworden om (ongemerkt) misdrijven te plegen, luidt het.

Opgesplitst per gewest werden in 2017 in Vlaanderen 417.599 feiten geregistreerd. In Wallonië en Brussel ging het respectievelijk om 297.434 en 145.493 feiten. Zo'n 78 feiten konden niet aan een bepaalde regio worden toegeschreven.

Forse daling

De statistieken tonen onder andere een forse daling van het aantal woninginbraken. In vergelijking met vorig jaar zijn deze met 6,6 procent gedaald, tot 52.816 delicten. Dat is het laagste niveau van de afgelopen tien jaar, een gevolg van onder andere meer privébewaking, vakantietoezicht en sensibiliseringsacties.

Er werden in diezelfde periode ook nooit minder autodiefstallen (8.513 delicten) en carjackings (318 delicten) geregistreerd dan in 2017.

Nog een opvallend cijfer is het aantal geregistreerde feiten van terrorisme, extremisme en radicalisering. Na een piek in 2016 van 781 aangiftes is ook dat cijfer gedaald tot 489 geregistreerde feiten. Het gaat vooral om deelname aan terroristische groeperingen, maar ook om het verspreiden van haatpropaganda. Het rapport stelt wel dat deze cijfers nog altijd veel hoger zijn dan in 2014, of de jaren daarvoor.

Stijgende criminaliteitsvormen

Het aantal geregistreerde criminele feiten via ICT steeg dan weer, van 43.800 in 2016 naar 44.165 vorig jaar. Onlinefraude nam met bijna 6 procent toe, en bijna vier keer zoveel mensen klopten bij de politie aan omdat er intieme beelden van hen circuleerden.

Ook het aantal geregistreerde drugsmisdrijven zit in de lift: met 55.944 feiten was dat aantal sinds 2007 nog nooit zo hoog. Dat blijkt bij nader inzien vooral te wijten aan een stijgend aantal inbreuken op vlak van drugsbezit, goed voor 41.318 feiten in 2017 tegenover 39.531 feiten het jaar voordien.

Eveneens in stijgende lijn zijn het aantal gemelde moorden en gevallen van doodslag. Met respectievelijk 249 en 897 misdrijven is ook hier sprake van het hoogste aantal feiten van de afgelopen tien jaar. Ter vergelijking, in 2016 werden nog 206 moorden en 844 gevallen van doodslag geregistreerd.

Mannen

Tot slot nog dit: 84,6 procent van de geregistreerde criminaliteit werd toegeschreven aan mannen, in 18,8 procent van de gevallen ging het om vrouwen.

De som van beide percentages bedraagt meer dan 100 procent, aangezien bij eenzelfde feit zowel mannelijke als vrouwelijke gekende verdachten betrokken kunnen zijn.