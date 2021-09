Criminele organisatie levert miljoenen cash op bestelling

Twaalf beklaagden en drie bedrijven staan donderdag terecht in een grote witwaszaak. Een criminele organisatie leverde via valse facturatiestromen zo'n 12 miljoen euro zwart geld aan Belgische bouwbedrijven.

De politie arresteerde in de vroege ochtend van 24 januari 2020 een 33-jarige man bij een bankkantoor in Halle. De bankdirecteur van het kantoor had de politie ingelicht over de man. Al dagen merkte hij dat zijn geldautomaat ’s ochtends al voor 6 uur leeg was. Op camerabeelden zagen medewerkers van de bank telkens dezelfde man, die met een dikke stapel bankkaarten grote bedragen afhaalde.