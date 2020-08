Criminelen misbruiken crisis om geld wit te wassen

Door de coronacrisis dreigt meer crimineel geld te belanden in de reguliere economie: van kleine winkels en horecazaken tot de bouw- of transportsector. De Belgische antiwitwascel roept op tot waakzaamheid.

Algauw na het losbarsten van de coronacrisis trokken Italiaanse maffiabestrijders aan de alarmbel. De maffiaclans zouden de crisis aangrijpen om hun macht en rijkdom te vergroten. Ze zouden hun criminele inkomsten volop proberen wit te wassen door geld te lenen aan ondernemers die niet meer bij de banken terechtkunnen, of door te investeren in goedkoper vastgoed of in noodlijdende winkels.

De Belgische antiwitwascel waarschuwt dat criminele organisaties ook in ons land de crisis misbruiken om geld wit te wassen. Daarover heeft de cel al gecommuniceerd met banken, wisselkantoren en andere sectoren die verdachte transacties moeten aangeven bij de antiwitwascel.

De basisanalyse is dat bedrijven die het financieel en economisch moeilijk hebben vatbaarder zijn om illegaal geld aan te nemen. Kris Meskens Woordvoerder van de antiwitwascel

‘We waarschuwen voor de mogelijke effecten op middellange termijn, op basis van de analyse van onze dossiers, open bronnen en studies door nationale en internationale partnerdiensten en organisaties’, zegt Kris Meskens, de woordvoerder van de antiwitwascel. ‘De basisanalyse is dat bedrijven die het financieel en economisch moeilijk hebben vatbaarder zijn om illegaal geld aan te nemen. Dat kan gebeuren via allerlei witwastechnieken, zowel via het klassieke banksysteem als via crowdfunding of andere virtuele manieren om geld te werven.’

De antiwitwascel waarschuwt voor de witwastechniek van ‘compensatie’. ‘Die laat criminelen toe een surplus aan cash uit criminele activiteiten zoals drugshandel te verschuiven naar ondernemingen die een grote behoefte hebben aan zwart geld, onder andere om illegale arbeiders te betalen. De cash die van hand tot hand overgedragen wordt, wordt gecompenseerd door bancaire overschrijvingen, dikwijls naar het buitenland en gedekt door valse facturen.’

Drugsgeld

Er dreigt vooral drugsgeld te stromen naar onze reguliere economie. De antiwitwascel meent dat de gezondheids- en de economische crisis de drugsmarkt niet doen krimpen. De klein- en tussenhandel verplaatste zich al langer van de straat naar het internet. De huidige situatie zal de drugshandel via online contacten nog doen toenemen, luidt het. ‘We kunnen ervan uitgaan dat de witgewassen kapitalen in absolute grootte niet afnemen.'

Voor de drugshandelaars is de crisis zelfs een ‘uitgelezen kans’ om geld wit te wassen. ‘Door de algemene sluiting van de handelszaken kan geen cash meer worden geïnjecteerd via cashintensieve dekmantelbedrijven. Ook het storten van cash via bankkantoren is onmogelijk of wekt onmiddellijk argwaan. Omdat de drugshandel grotendeels op cash draait, blijven momenteel aanzienlijke bedragen opgepot buiten het financiële systeem. Verschillende horeca- en handelszaken gaan het heel moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden en zullen gevoelig zijn voor overnames door het criminele milieu.’

‘Bovendien zal een grote omzet in cash voor zulke bedrijven weinig kritisch worden benaderd. Die kan worden verklaard door een inhaalbeweging van de klanten. Ook het witwassen van drugsinkomsten via de aankoop van vastgoed moet blijvend worden opgevolgd. Dat effect speelt zowel op nationaal als op internationaal vlak.’

Bouw en koerierdiensten

Vorig jaar heeft de antiwitwascel verdachte geldtransacties voor ruim 1,5 miljard euro doorgespeeld aan het gerecht. Ook de lokroep om fiscale of sociale fraude te organiseren zal groter worden, luidt het. Vooral in de bouw, de industriële reiniging en het goederentransport. ‘In de huidige economische context zien meerdere sectoren hun activiteiten sterk afnemen of volledig stoppen. Bedrijven in sectoren die traditioneel kwetsbaar zijn voor sociale of ernstige fiscale fraude kunnen in de verleiding komen om over te stappen op criminele activiteiten of om hun aandeel aan illegale omzet te verhogen. Sterk door de crisis getroffen ondernemingen die grote financiële stromen genereren zonder dat er een economische verantwoording voor is, moeten daarom opgevolgd worden.’